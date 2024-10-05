Bafra Ovası’nda Kışlık Sebze Ekiminde Hasar Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra Ovası’nda Kışlık Sebze Ekiminde Hasar Sorunu

Samsun Bafra Ovası'nda kışlık sebze ekimi yapıldı; aşırı yağış sebze üretiminde hasara yol açtı.

05.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Bafra Ovası'nda bu yıl 130 bin dekar alanda kışlık sebze ekimi gerçekleştirildi.

Kızılırmak Nehri'nden gelen suyla sulanan Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzeler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar alana kışlık sebze ekimi yapıldığını söyledi.

Lahananın tüm çeşitleri ile pırasa, ıspanak, karnabahar, brokoli, turp gibi ürünler yetiştirildiğini belirten Tosuner, "Haziranda başlayan ekim işlemi, temmuzda tamamlanmış oluyor. Yılbaşından sonra nisanın sonuna kadar hasat devam ediyor. Üretilen sebzeler organik şekilde sofralara gidiyor." dedi.

Üretilen sebzelerin iç ve dış piyasaya gönderildiğini vurgulayan Tosuner, "Kışlık sebzeler Karadeniz sahilinin tamamı ile Gürcistan'a, ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve diğer doğu illerine gönderiliyor. Türkiye'de 81 ilin 60'ına ürün gönderiyoruz." diye konuştu.

Tosuner, ilçede 15 gün önceki aşırı yağış sonucu 8 mahallede arazide hasar oluştuğuna işaret ederek, "Ovanın yüzde 60'ında kayıp var. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla araziyi gezip hasar tespiti yapıyor." ifadesini kullandı.

Ağustostaki şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasardan dolayı Samsun Valiliğinin desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığının 4 milyon liraya yakın ödenek gönderdiğini aktaran Tosuner, "Bu ödenek önümüzdeki hafta Kaymakamlığının denetimi altında zarar gören çiftçilere dağıtılacak. Bu seferki zarar daha fazla. 100 dönüm kışlık sebze ekenin 60 dönümü bitmiş durumda. Bu tür hasarların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi almamız lazım." diye konuştu.

Ağıllar Mahallesi Muhtarı Veysel Kuru ise yağışların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldığını, arazide tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kışlık sebze yetiştiricisi 65 yaşındaki Ramazan Erken de çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraştığını dile getirerek, "Bu yıl kışlık sebze olarak 50 dönüm araziye ekim yaptık. Pırasa, kelem, lahana çeşitleri, brokoli ekimimiz var. Hasadı ocak ayı içinde yapacağız. Çiftçilerimiz ne kadarda zorluk çekse de maliyetler yüksek olsa da ekeceğiz. Çiftçilerimize yılın hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Bafra Ovası, samsun, Bafra, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Ovası’nda Kışlık Sebze Ekiminde Hasar Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra Ovası’nda Kışlık Sebze Ekiminde Hasar Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement