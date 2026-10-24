Bağcılar\'da hafriyat kamyonu ve TIR\'ın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada yaralılar bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
BAĞCILAR'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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