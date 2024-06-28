Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin'e destek mesajları verildi. İHH İstoç Temsilcisi Mehmet Özkartal, İsrail'in uzun süredir devam eden zulüm ve katliamlarının soykırıma dönüştüğünü belirtti ve Filistin'in işgaline karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

28.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İstoç Temsilciliği'nin organizasyonuyla, İstoç Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'e destek mesajları içeren pankartların açıldığı etkinlikte "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.

Grup adına açıklama yapan İHH İstoç Temsilcisi Mehmet Özkartal, İsrail tarafından yaklaşık 75 yıldır devam eden zulüm ve katliamların 7 Ekim 2023'ten sonra dünyanın gözleri önünde süren soykırıma dönüştüğünü söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk yaşlı demeden 35 binden fazla sivili acımasızca katlettiğini ifade eden Özkartal, "Bu rakamlar, son 15 yılda hayatını kaybeden insanların toplamından üç kat daha fazladır. Birçok ev, tarım arazisi, dükkan, işletme yerle bir edilmiştir. Filistin meselesi, bizim için hiçbir zaman moda olmadı, aksine giderek yükselecek bir nida oldu. O sebeple Filistin'i sadece kamuoyunda sesler yükseldiğinde değil işgal bitene kadar savunmaya, bölgeyi hukuki, siyasal ve sosyal, her anlamda desteklemeye kararlıyız." diye konuştu.

İsrail'in sonunun yakın olduğunu dile getiren Özkartal, dünya tarihinde ilk defa İsrail'in işgaline karşı küresel bir başkaldırının olduğunu vurguladı.

Program, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Filistin, Bağcılar, İsrail, Gazze, İHH, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement