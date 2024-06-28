Bağcılar'da İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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Bağcılar'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İstoç Temsilciliği'nin organizasyonuyla, İstoç Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'e destek mesajları içeren pankartların açıldığı etkinlikte "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.

Grup adına açıklama yapan İHH İstoç Temsilcisi Mehmet Özkartal, İsrail tarafından yaklaşık 75 yıldır devam eden zulüm ve katliamların 7 Ekim 2023'ten sonra dünyanın gözleri önünde süren soykırıma dönüştüğünü söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk yaşlı demeden 35 binden fazla sivili acımasızca katlettiğini ifade eden Özkartal, "Bu rakamlar, son 15 yılda hayatını kaybeden insanların toplamından üç kat daha fazladır. Birçok ev, tarım arazisi, dükkan, işletme yerle bir edilmiştir. Filistin meselesi, bizim için hiçbir zaman moda olmadı, aksine giderek yükselecek bir nida oldu. O sebeple Filistin'i sadece kamuoyunda sesler yükseldiğinde değil işgal bitene kadar savunmaya, bölgeyi hukuki, siyasal ve sosyal, her anlamda desteklemeye kararlıyız." diye konuştu.

İsrail'in sonunun yakın olduğunu dile getiren Özkartal, dünya tarihinde ilk defa İsrail'in işgaline karşı küresel bir başkaldırının olduğunu vurguladı.

Program, duanın ardından sona erdi.