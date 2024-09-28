Bağcılar'da Okuma Yarışmalarında Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi - Son Dakika
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Bağcılar'da Okuma Yarışmalarında Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

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Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen okuma yarışmasında başarılı olan 320 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Yarışmaya katılan öğrencilerin bisikletleri, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından dağıtıldı.

28.09.2024 10:17  Güncelleme: 10:25
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Bağcılar'da okuma yarışmalarında başarılı olan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen okuma yarışmasında başarılı olan 320 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi ilçede çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla 3'üncü sınıf öğrencilerine "Sevgili Günlük", 6'ncı sınıflara "Hayallerime Bir Adım Daha" ve 8'inci sınıflara "Çalışmak Sizden, Ödül Bizden" yarışmaları düzenlenmişti. Bu yarışmalarda başarılı olan öğrenciler için "Bisiklet Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Bağcılar Millet Bahçesi'nde düzenlenen törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmaya katılıp başarılı olan öğrenciler bisikletlerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den aldılar.

Düzenlenen törenle ilgili konuşan Özdemir, "Çok özel bir programda Bağcılar'daki başarılı öğrencilerimize inşallah bisiklet dağıtacağız. Üçüncü sınıf öğrencilerimizin tamamına günlük dağıtmıştık. Günlüklerini en düzenli şekilde tutan ve bu günlükleri jürimize takdim eden öğrencilerimiz arasından 107 öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz. Yine altıncı sınıfta, özellikle "Hayallerime Bir Adım Daha" kitabını bütün öğrencilerimize hediye etmiştik. Bu kitabın da özetini en iyi şekilde çıkaran 90'a yakın öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Sekizinci sınıf öğrencilerimizden de sınıflarında ilk üçe giren 132 öğrencimize bisiklet vereceğiz. Toplamda 320 öğrencimiz, 320 bisikletle buluşmuş olacak. Bağcılar Belediyesi olarak, özellikle çocuklarımızın gelişim süreci ve eğitimlerine çok önem veriyoruz. Hem fiziki anlamda okullarımızın yapımından tamirine, bakımına, donanımına kadar her türlü ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisindeyiz. Diğer taraftan da eğitim serüvenleri içerisinde, onların teknik eğitimlerle, kültür sanat eğitimleriyle ve sportif eğitimlerle gelişim süreçlerine katkı sunan birçok yeniliğe Bağcılar Belediyesi olarak imza atıyoruz. Bağcılar Millet Bahçesi'ndeyiz. Bu sene burayı hayata geçirdik. Burada da çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunacak yürüyüş alanları, spor alanları, piknik alanları, kütüphane ve inşallah bilim merkezini buraya konumlandıracağız. Tüm imkanlarımızla Bağcılar'daki gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında oluyoruz" şeklinde konuştu.

Törende bisiklet alan öğrencilerden Yaren Bahçalı, "Açıkçası bunun için çok çalıştım ve şu an gerçekten mutluyum, çünkü benim hayalimdi. Böyle projelere katılmak ve böyle güzel hediyeler kazanmak çok mutluluk verici. Bisiklet sürmeyi çok bilmiyorum ama çalışıp öğreneceğim" dedi.

Bir diğer öğrenci olan Çayan Kaya, "Mutluyum, bunu kazanmak benim için iyi oldu. Başkanımızla da tanışmak isterdim, işi olduğu için gitti, biraz üzüldüm ama bisikletimi kazandım, çok sevindim. Kış gelene kadar süreceğim" dedi.

Bağcılar\'da Okuma Yarışmalarında Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Okuma Yarışmalarında Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi - Son Dakika

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