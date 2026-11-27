İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı: Market önünde bekleyen 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde plakasız bir motosikletle gelen iki kişi, Yüzyıl Mahallesi'nde bir marketin önünde duran dört çocuğa ateş açtı. Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki E.G. ile markette alışveriş yapan 12 yaşındaki F.K. hastaneye götürüldü; iki çocuğun da hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis, olay yerinde 4 boş kovan tespit ederek kaçan saldırganları aramaya başladı.
Bağcılar'da motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı.
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR
Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'taki bir marketin önünde bekleyen 4 çocuk, plakasız motosikletle gelen 2 zanlının silahlı saldırısına uğradı.
Olayda marketin önünde bekleyen gruptaki E.G. (16) ile iş yerinde alışveriş yapan F.K. (12) yaralandı.
Şüpheliler, saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE 4 BOŞ KOVAN BULUNDU
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş mermi kovanı buldu.
Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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