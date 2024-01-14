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Bağcılar'da Terör Saldırıları ve İsrail'in Gazze Katliamları Protesto Edildi - Son Dakika
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Bağcılar'da Terör Saldırıları ve İsrail'in Gazze Katliamları Protesto Edildi

Bağcılar'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik terör saldırıları ile İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi.

Bağcılar\'da Terör Saldırıları ve İsrail\'in Gazze Katliamları Protesto Edildi
14.01.2024 - 17:04,
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Bağcılar'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik terör saldırıları ile İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde ve birçok STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği Üçyüzlü Metro Durağı'ndan başladı. Eyleme katılanlar, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Teröre karşı birlik mesajı verilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının da son bulması çağrısı yapıldı.

Bağcılar Meydanı'nda program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

STK temsilcileri, Gazze'ye yönelik emperyalist ve siyonist saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi.

Gazze için acil ateşkes ilan edilmesi, bölgeye insani yardım götürülmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması talepleri dile getirildi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA
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