Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan gemideki 9 denizci için teknik heyet istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan gemideki 9 denizci için teknik heyet istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan gemideki 9 denizci için teknik heyet istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 denizci için uygulanabilir tüm teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmaların sonlandırılmamasını istedi. Ailelerin bağımsız teknik heyet kurulması ve yazılı teknik görüş alınması taleplerini aktardı.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin, "Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp dokuz denizciye hala ulaşılamadığını belirterek, hayatını kaybeden Kaptan Yaşar Kayhan için başsağlığı diledi ve denizcilerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler, sualtı operasyonları, gemi kurtarma ve batık çıkarma konularında tecrübeli uzmanlardan oluşan bağımsız bir teknik heyet kurulmasını, mevcut görüntülerin yeniden incelenmesini, Türkiye'den ve dünyadan derin su kurtarmacılığı kapasitesine sahip kuruluşlardan yazılı teknik görüş alınmasını ve bugüne kadar ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerin sonuçlarının ortaya konulmasını istiyor. Talepleri çok açık: Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır. Geminin tamamının çıkarılması mümkün değilse denizcilerimizin naaşlarının tek tek çıkarılması maksadıyla; batık üzerinde kontrollü erişim için için uygun delikler açılması, bu deliklerden kısıtlı olsa da uzaktan kumandalı ROV'lar ile geminin kapalı bölmelerinde arama yapılması veya ilgili gemi bölümünün kaldırılması seçenekleri ayrı ayrı incelenmelidir.

"ORTAK AMACIMIZ AYNI ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASIDIR"

Bilirkişi ve bağımsız uzman değerlendirmeleri tamamlanmalı; sonuç 'mümkün değil' ise bu, ailelere sözlü olarak değil, gerekçeli bir teknik raporla açıklanmalıdır. İlgili kamu kurumlarının yetkilileri ailelerle doğrudan görüşmeli, sorularını cevapsız bırakmamalı ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamalıdır. Yürütülecek faaliyetin ciddi güçlükler taşıdığı bilinmekle beraber, yapılabilecek tek bir şey dahi varsa o imkan sonuna kadar kullanılmalıdır. Devletimiz kayıplarından vazgeçmemelidir. Bunun yanında kazanın nasıl meydana geldiği de bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Uzman ve bilirkişilerin desteğiyle adli ve idari süreç titizlikle yürütülmeli; gemilerden gemi trafik hizmetlerine, ilgili kamu kurumlarından işletmecilere kadar kazaya etki etmiş olabilecek bütün unsurlar hiçbir ayrım yapılmadan incelenmelidir.

Kazanın aydınlatılmasına katkı sağlayacak tüm seyir, haberleşme ve trafik kayıtlarının eksiksiz olarak soruşturma kapsamında değerlendirilmesi; iki geminin, ilgili personelin ve kurumların sorumluluklarının ayrı ayrı ortaya konulması gerekir. Kim veya hangi kurum olursa olsun bir ihmal, eksiklik ya da kusur tespit edilirse gerekli işlem yapılmalı ve aynı eksikliklerin benzer bir kazaya yeniden yol açmaması için gerekli tedbirler gecikmeden alınmalıdır. Ortak amacımız yalnızca bu kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması değil, bundan sonra aynı acıların tekrar yaşanmasını önlemek olmalıdır."

Kaynak: ANKA
Yankı BağcıoğluDenizcilikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
09:52
Sultangazi’de feci kaza Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi
Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi
09:07
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 13:30:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan gemideki 9 denizci için teknik heyet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei