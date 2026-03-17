Bağdat\'ta ABD Büyükelçiliği\'ne Saldırı

17.03.2026 09:24
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne bubi tuzaklı İHA'larla düzenlenen saldırıda yangın çıktı.

BAĞDAT, 17 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle yerleşkedeki tesislerde yangın çıktı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde iki adet bubi tuzaklı insansız hava aracının, elçilik çevresine indiğini ve ardından meydana gelen patlamaların dışarıdan da görülebilen bir yangına yol açtığını söyledi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin pazartesi akşamı ile salı sabahı erken saatler arasında birden fazla saldırının hedefi olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

