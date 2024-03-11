Bağdat\'ta Ramazan Ayı Hazırlıkları Pazarları Canlandırdı

BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
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Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir nalburunun deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, depoda bulunan boya ve kimyasal malzemelerin nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve İstanbul'dan da destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın olduğu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide, TÜBİTAK'ın sosyal ve beşeri bilimler alanına daha fazla odaklandığını ve projelerin çoğunun Eğitim Bilimleri Fakültesinden geldiğini belirtti. Mandal, toplumla birlikte bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği yapısının dönüşümünü anlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.
Pınarhisar ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ise 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan kamyon şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimi olduğunu belirterek, bu ayda yapılacak iyiliklerin Yüce Rabbimizin bahşettiği nimetlere karşılık bir şükür borcu olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ve oruç ibadetinin önemine vurgu yaptı. Çapçı, bu ayda deprem, afet ve savaşlardan etkilenenlere yardım etmenin öncelikli görev olduğunu da belirtti.
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