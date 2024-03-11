Bağdat\'ta Ramazan Ayı Hazırlıkları Pazarları Canlandırdı

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimi olduğunu belirterek, bu ayda yapılacak iyiliklerin Yüce Rabbimizin bahşettiği nimetlere karşılık bir şükür borcu olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ve oruç ibadetinin önemine vurgu yaptı. Çapçı, bu ayda deprem, afet ve savaşlardan etkilenenlere yardım etmenin öncelikli görev olduğunu da belirtti.