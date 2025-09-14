Bağdat'ta Uluslararası Demokrasi Günü Sempozyumu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Reşid Merkezi" isimli düşünce kuruluşu tarafından "Uluslararası Demokrasi Günü" sempozyumu düzenlendi.

Irak eski Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, sempozyumda yaptığı konuşmada, Irak'ta Sünnilerin devlet mantığına meyilli olduklarını söyledi.

"Sünniler tabiatları gereği devlet mantığına meyilli ve farklı konularda devleti kendileri için ilk referans kabul ederler." ifadesini kullanan Cuburi, bu yönelimin anlık bir durum olmadığını, aksine Sünnilerin onlarca yıla dayanan siyasi tecrübelerine dayandığını ifade etti.

Irak'ta kurumlarını güçlendiren bir devlet yapısı görmek istediklerini kaydeden Cuburi, "Vatandaşlarını kandıran bir devlet istemeyiz." dedi.

Sempozyumda konuşan Iraklı Kürt siyasetçi Mela Bahtiyar da, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde Irak ve bölgede silahlı milis güçlerin yok olacağını, devlet tarafından kontrol edilen ve anayasaya bağlı birleşik güçlerin olacağını söyledi.

"Irak'ta tüm güçlerin birleştirilmesinden yanayım." diyen Bahtiyar, "Halkları savaş yoluyla özgürleştirme ajandasının dönemi bitti. Ulus devlet kurma rüyaları da bitti." diye konuştu.

" Türkiye, demokrasi oluşumunda öncü ülke"

Irak'taki demokrasi sürecine de işaret eden Bahtiyar, Türkiye'nin demokrasiyi oluşturma konusunda öncü bir ülke olduğunu belirtti.

Bahtiyar, "Türkiye, demokrasi oluşumunda öncü ülke. Türkiye'de derin devlet diye bir şey yok. Türkiye'de yönetimin barışçıl yollarla devredilmesi sistemi ve anlayışı da mevcut." ifadesini kullandı.

Iraklı Şii bağımsız siyasetçi İzzet Şahbender de sempozyumda yaptığı konuşmada, Irak'ta 11 Kasım tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenme ihtimali olmadığını savunarak, bölgeyi bekleyen en büyük tehlikenin " İsrail'in pervasızlığı" olduğunu söyledi.