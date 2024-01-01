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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajında AK Parti'yi eleştirdi - Son Dakika
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajında AK Parti'yi eleştirdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajında, Türkiye'nin zifiri bir karanlığa sokulduğunu ve bunun sorumlusunun AK Parti olduğunu belirtti. Baş, 2024 yılının bu karanlıkların dağıldığı ve aydınlığa çıkılan bir yıl olmasını temenni etti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajında AK Parti\'yi eleştirdi
01.01.2024 - 17:30,
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajında; "Acısı bol bir yılı geride bıraktık. Depremden ekonomiye, ekonomik krizden Gazze'deki İsrail vahşetine kadar zifiri karanlık bir yıl oldu. Yeni başladığımız 2024 yılının bu ve benzeri karanlıkların dağıldığı, aydınlığa çıktığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz zifiri karanlığın baş müsebbibi ambleminde ampul olan AK Parti'dir. 22 yıldır tek başına iktidarda olan bu partinin uyguladığı politikalar Türkiye'yi bu karanlığa sokmuştur" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl mesajı yayınladı. Baş'ın mesajı şöyle:

"Acısı bol bir yılı geride bıraktık. Depremden ekonomiye, ekonomik krizden Gazze'deki İsrail vahşetine kadar zifiri karanlık bir yıl oldu. Yeni başladığımız 2024 yılının bu ve benzeri karanlıkların dağıldığı, aydınlığa çıktığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz zifiri karanlığın baş müsebbibi ambleminde ampul olan AK Parti'dir. 22 yıldır tek başına iktidarda olan bu partinin uyguladığı politikalar Türkiye'yi bu karanlığa sokmuştur.

"TÜRKİYE BASİRETSİZ POLİTİKALARLA ZİFİRİ BİR KARANLIĞA SOKULMUŞTUR"

Ekonomide uygulanan gayri milli politikalarla ülkenin iflasın eşiğine getirilmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmayarak bir devlet krizi ortaya çıkarılması, İsveç örneğinde olduğu gibi ilkesiz bir tutum izleyerek şahsiyetsiz bir dış politika izlenmesi, bir yandan İsrail'e tepki gösterir gibi yaparak diğer yandan da bu ülke ile her türlü ilişkiye devam edilmesi, deprem felaketi sonrası ortaya çıkan skandallar, 100. yılına kavuşmakla onur ver gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturma çabaları, AK Parti iktidarının yanlışlarından sadece bir kaçı olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye basiretsiz politikalarla, ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın ifadesi ile zifiri bir karanlığa sokulmuştur. Bu karanlıktan çıkışın yolu milli birlik ve beraberliktir. Bu birliği sağlayacak olan parti de ekonomiden dış politikaya yerli ve milli projelere sahip olan Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bu vesile ile 2024 yılının milletimize birlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese huzur, sağlık ve barış dolu iyi seneler diliyorum."

Kaynak: ANKA
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