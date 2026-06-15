Bahçede Yanık Durumu: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bahçede Yanık Durumu: Kadın Hayatını Kaybetti

Bahçede Yanık Durumu: Kadın Hayatını Kaybetti
15.06.2026 11:58
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bahçede ot söndürürken yanarak ağır yaralanan Ayşe Bayır, 13 gün sonra öldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otları söndürmek isterken ateşin üzerine düşüp yaralanan Ayşe Bayır (69), 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 Haziran'da ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe Bayır ile birlikte yaşadığı oğlu Ali Bayır (46), bahçedeki otları topladıktan sonra evin önünde yaktı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin eve yaklaşması ile Ayşe Bayır, yanan otları söndürmek istedi. Bu sırada Ayşe Bayır, dengesini kaybederek yanan otların üzerine düştü. Durumu fark eden oğlu Ali Bayır da annesini kurtarmak isterken düştü. Anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla yanan otların arasından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, muhtarlığa ait su tankeriyle söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve durumu ciddi olan Ayşe Bayır, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Ayşe Bayır, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Ayşe Bayır'ın bugün ikindi vakti Orhaniye köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Edirne, Güncel, Yaşam, Keşan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçede Yanık Durumu: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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