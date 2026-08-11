Bahçeli'den Kurtulmuş'a Özel Tablo - Son Dakika
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Bahçeli'den Kurtulmuş'a Özel Tablo

Bahçeli\'den Kurtulmuş\'a Özel Tablo
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Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a 'Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı' temalı tablo hediye etti.

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı, "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" temalı özel tasarım tablo hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.

Klasik motiflerle süslenen tabloda, "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ifadesi yer aldı. Tablonun alt bölümündeki plakette ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ile "10.08.2026" tarihi bulundu.

Bahçeli'nin hediyeyi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak takdim ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Kurtulmuş'a Özel Tablo - Son Dakika

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