Bahçeli: İran\'daki helikopter kazası Türkiye için uyarıdır

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(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesinden sonra, Türkiye'nin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, " Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, İran'da meydana gelen helikopter kazası ile İsrail ve ABD'nin ilgisinin olup olmadığı konusunun en kısa sürede açıklığa kavuşması gerektiğini söyledi. "Benzer bir kazanın Türkiye'de de yaşanabiliceğini düşünmenin bir vehim olmadığını" belirten, Bahçeli şöyle konuştu:

"Hakikaten kaza mıdır? Yoksa sabotaj mıdır bilemem. Fakat bu stratejik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. Israil'in iddia edilen kazadaki rolü ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalı, son zamanlardaki gelişmelerin tesirinin diyalog ve işbirliği zemininin genişlemesinin kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır."