Bahçelievler\'de 21 bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 21 bina, kentsel dönüşüm kapsamında düzenlenen törenle yıkıldı. Törene Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre İstanbul genelinde bu yıl dönüştürülen 9 bin 521 birimin 2 bin 125'i Bahçelievler'de yer alıyor. İlçedeki çalışmalar 'Önce insan, önce can güvenliği' anlayışıyla yürütülüyor.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINA REKOR BAŞVURU

Belediyeden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına Bahçelievler'de 3 bin 406 bağımsız birim başvurdu. Kampanya kapsamında şu ana kadar 1 milyon 875 bin TL destek sağlandı. Bugüne kadar ilçede toplam 4.025 bina dönüştürüldü ve yaklaşık 100 bin kişi güvenli konutlara kavuştu.

'BİZ YIKACAĞIZ Kİ DEPREM YIKMASIN'

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yıkımı yapılan alanla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu parselde yaklaşık 21 bina bulunuyor. Toplamda 69 bağımsız bölüm ve 104 mülk sahibi mevcut. Ne yapıyoruz? Mahallemizde kimisi büyük, kimisi küçük irili ufaklı yapıların olduğu bu alanı dönüştürüyoruz. Çıkardığımız plan notları ve komşularımızın özverisi, kendi aralarındaki uyum sayesinde bugün burada yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu bir kentsel dönüşüm sürecidir. Biz yıkacağız ki deprem yıkmasın. Makinalarla, belki müzik eşliğinde, yüzümüzde tebessümle yıkacağız."

Bahadır, yeni yapılacak projeye ilişkin de bilgi vererek, "Burada dört adet 10 katlı bina yükselecek. Toplamda 200 bağımsız birim olacak. Hiçbir komşumuzun hak kayıp yaşamaması için titizlikle çalıştık" dedi.

'DÖNÜŞÜMÜN HER AŞAMASINDA VATANDAŞLA OMUZ OMUZA'

Bahadır, "Belediyecilik, vatandaşla birlikte yapılır; vatandaşa yönelik yapılır. Hizmetin muhatabı vatandaştır. Bu süreçte özellikle üzerinde durmamız gereken konu plan notlarıdır. Bugüne kadar beş-altı farklı plan notu oluşturduk. Hep birlikte, mezar evlerden kurtulup sağlam ve güvenli evlere geçelim istiyoruz. Zor ama mecburi bir süreçten geçiyoruz. Bahçelievler'in geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.