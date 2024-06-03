Bahçelievler'de Bodrum Katından Altın Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler'de Bodrum Katından Altın Hırsızlığı

Bahçelievler\'de Bodrum Katından Altın Hırsızlığı

Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcudan 3,5-4 kilo civarında altın çalındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaparak 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, kasayı delmeye çalışırken oksijen kaynağından kıvılcımların çıktığı ve bir şüphelinin alt kattan çıkarak ilerlediği görülüyor. Şüphelilerin bodrum katından kasanın altını delerek altınları çaldığı tespit edildi.

03.06.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de bodrum katından kuyumcunun zeminini ve kasanın altını delerek altınları çalan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde K.A'ya ait kuyumcudan 3,5-4 kilo civarındaki altınların çalındığı hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kimliğini belirledikleri şüpheliler E.İ. (48) ve M.C.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin kasayı delmeye çalıştığı sırada oksijen kaynağından kıvılcımların çıkması yer alıyor. Bir başka görüntüde ise kafasında şapka bulunan şüphelilerden birinin alt kattan çıkarak ilerlemesi bulunuyor.

İş yeri sahibinin hırsızlık ihbarında bulunmasının ardından yapılan incelemede, şüphelilerin apartmanın bodrum katına girerek kasanın bulunduğu hizadan beton zemini deldikleri, kasanın da oksijen kaynağıyla alt kısımdan delinerek içerisinde bulunan altınların çalındığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Bodrum, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Bodrum Katından Altın Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:02:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Bodrum Katından Altın Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement