Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Projesinin İlk Adımları Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Projesinin İlk Adımları Atıldı

Bahçelievler\'de Kentsel Dönüşüm Projesinin İlk Adımları Atıldı

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde 188 daire için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk kepçe vuruldu. Site sakinleri, yıkım sırasında duygusal anlar yaşadı. Proje tamamlandığında 750 vatandaş modern konutlara kavuşacak.

05.12.2024 18:55  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHÇELİEVLER'de, 6 sitede 188 daire başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk kepçe vuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan Akın Tekstil Sitesi'nin yıkımı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Site sakinleri, yıkım sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, kimileri cep telefonuyla bu anları kayda aldı.

750 KİŞİ MODERN VE GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞACAK

Akın Tekstil Sitesi, yapılan beton dayanım testlerinde depreme karşı yetersiz olduğu tespit edilen 6 blok ve 188 bağımsız birimden oluşuyor. Projenin tamamlanmasıyla, 750 vatandaş modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlara taşınacak.

'BAHÇELİEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE'NİN LİDERİ'

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler'in kentsel dönüşüm çalışmalarında Türkiye genelinde lider olduğunu söyledi. Bahadır, "2019'dan bu yana 2 bin riskli binayı dönüşüme dahil ettik. Bu yıl 370 binanın yıkımı tamamlandı ve 16 binden fazla vatandaşımıza kira yardımı yapıldı. Vatandaşlarımızın güvenli bir geleceğe adım atmaları için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

'YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLE SÜREÇ HIZLANIYOR'

Yarısı Bizden Kampanyası ile kentsel dönüşüm projelerine büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Bahadır, Bahçelievler'de 66 riskli yapı ve 897 bağımsız birimin bu destekten faydalandığını belirtti. Bahadır, bu projelerle daha güvenli ve modern yaşam alanlarının oluştuğunu dile getirdi.

"VATANDAŞLARIMIZI DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM"

Depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin önemine değinen Bahadır, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Tüm komşularımıza çağrım, riskli binalarda oturmayın ve kentsel dönüşüm projelerine dahil olun" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİNDEN DUYGUSAL VEDA

İş makinelerinin blokları yıkmaya başlamasıyla site sakinleri duygusal anlar yaşadı. Yıkımı gözyaşları içinde izleyen ev sahipleri, bir yandan hatıralarını yad ederken bir yandan da cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Site sakini Çiğdem Gür, "İnsan duygulanıyor. Tabi ki yenilenecek daha güzel olacak daha sağlam olacak ama yine de bir burukluk oluyor insanda. Bütün ailemiz burada oturdu benim akrabalarım dahil. biz de son çıkanlardanız Dediğim gibi iyi oluyor güzel oluyor ama yine de duygulanmamak elde değil" dedi. Ramize Tekin "Geçmişimiz var anılarımız var.Şu an onlara üzülüyorum. Yenilenmesi için tabi seviniyorum ama şu an anılarımız da gidiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Projesinin İlk Adımları Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Projesinin İlk Adımları Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.