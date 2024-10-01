Bahçeşehir Koleji 30. Yılını Kutladı

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Bahçeşehir Koleji 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bahçeşehir Koleji 30 yaşında

İSTANBUL - Modern ve yenilikçi uygulamalarıyla eğitim sektörünün öncüsü Bahçeşehir Koleji, 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "İyi ve kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına götürüyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü Kemerburgaz'daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te kutladı. 30 yıllık eğitim serüveninin anlatıldığı "Dünden Bugüne Bahçeşehir" filminin gösterimiyle başlayan kutlamaya Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, ABD'deki Bay Atlantic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, okul yöneticileri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Enver Yücel, törende yaptığı konuşmada başarılarla dolu 30 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bahçeşehir Koleji için hazırlanan ilk broşürü 30 yıl sonra yeniden gördüğünde yine aynı duyguları hissettiğini belirten Yücel, şunları söyledi:

"O gün ne hissettiysem bugün de aynı şeyleri hissediyorum. O gün 'Yeni bir ekol kuracağız, yeni bir dünya ve yeni bir gelecek oluşturacağız' demişiz. 30 yıl sonra bugün yine bunların hepsini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Otuz yıl boyunca ülkemizdeki eğitim sistemini kendimize dert etmişizdir. Daha iyi ne olabilir, bizim çocuklarımız dünyadaki akranları arasında nasıl daha başarılı olabilir, gelişmiş ülkelerdeki çocuklar kadar eğitim nasıl alabilir, dedik. Bu duygularla 1994 yılında başladık ve bugünlere geldik."

"İyi ve kaliteli eğitimi tüm Türkiye'ye yaydık"

Eğitimde gerçekleştirdikleri başarıların büyük kentlerle sınırlı kalmaması için harekete geçtiklerini belirten Enver Yücel, bu misyonu ve eğitim kalitesini tüm Türkiye'ye yaymak için çalıştıklarını söyledi. Yücel, "Bahçeşehir'de ilk başladığımızda eğitim kalitesi neyse Türkiye'nin her noktasına da bunu götürüyoruz. Biz dönüşümün öncüsü, gelişimin takipçisi olacağız. Bu duygularla çalışıyoruz. İyi ve kaliteli eğitimi Sinop'tan Antakya'ya, Edirne'den Kars'a kadar her tarafa yaydık. Bugün geldiğimiz nokta gurur verici bir noktadır. Bununla gurur duymalısınız. Nice otuz, elli, yüz yıllar diliyorum" dedi.

"Her şey bir düşle başladı"

Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel de 30 yıl önce eşi Enver Yücel ile birlikte hayalini kurdukları eğitim yolculuğunu anlatırken duygusal anlar yaşandı. Yücel, "Bundan 30 yıl önce eşim Enver Yücel ile birlikte bir düş kurduk. 1994 yılında Anadolu Lisesi'nin bulunduğu binada 216 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. O gün çok heyecanlıydık. Bugün de aynı heyecanı yaşıyorum" diye konuştu.

"Kurumların sürdürülebilirliği, kurucularının vizyonunda gizlidir"

Eğitimde öncü olmayı sürdürdüklerini belirten Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Bu başarıyı devam ettirebilmek için geçmişten aldığımız güçle geleceğe odaklanmalıyız. Kurumların sürdürülebilirliği, kurucularının vizyonunda gizlidir. Bahçeşehir Koleji'nin temellerini atan Semra ve Enver Yücel'in inancı ve azmi, bugün bize yol gösteriyor. İtibarımızdan ödün vermeden dünyanın karşı karşıya olduğu başta dijital dönüşüm olmak üzere tüm yeniliklere açık olmalı, eğitimde yeni çözümleri hayatımıza katmalıyız. İhtiyacımız olan her şey kuruluş felsefemizde ve 30 yıldır sürdürdüğümüz eğitimde lokomotif olma vizyonumuzda mevcuttur."

"30 yıldır örnek oluyoruz"

Kolejin kuruluş hikayesine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, "Bugün, burada çok özel bir günü, hep birlikte yazdığımız bir başarı hikayesini, büyük bir tutkuyla büyüttüğümüz bir hayali ve daha da önemlisi, geleceğe duyduğumuz heyecanı, inancı kutluyoruz. Bu başarı, kurucularımız Semra Yücel ve Enver Yücel'in genç yaşta kurduğu büyük bir hayalin ve bu hayali sahiplenen, bu hayale dünden bugüne emek veren öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın eseri" diyerek şöyle devam etti:

"Enver hocam 1994'teki ilk okulumuzun açılış konuşmasında, 'Örnek alan değil örnek olan bir eğitim kurumu olacağız' demişti. Bugün Türkiye'nin her noktasında bugün de aramızda olan hocalarımızla o bayrağı taşıyor ve liderlik ediyoruz. Örnek almıyoruz, örnek oluyoruz ve nice okullara bu başarıyı taşıyoruz. Elbette bu liderlik bize yetmiyor. Geleceğe dair hedefler kuruyoruz. Yeni hedefimiz dünyanın en itibarlı eğitim kurumlarından biri olmak. Ben bu hedefe hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü biz sadece bugün bu okulları inşa eden, yürüten kişiler değiliz. Biz geleceğin mimarlarıyız. Bugünü değil, geleceği düşünen, geleceği kuran öğretmenleriz. Bu güvenle bu hedefi de gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum."

Bahçeşehir Koleji'nde uzun yıllar görev yapan ABD'deki Bay Atlantic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran ise 30 yılın 24 yılında görev yaptığını ve bugüne kadar büyük işler başardıklarını belirterek "Eğitimci olarak hayal ettiğim, inandığım her şeyi bu kurumlarda gerçekleştirme fırsatı buldum" dedi.

Bahçeşehir Koleji'ne kuruluş dönemlerinde görev yapmış olan öğretmenler ve çalışanların ödüllendirildiği törende 30. yıl pastası hep birlikte coşkuyla kesildi.