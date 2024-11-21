Bahçeşehir Üniversitesi, 2023 Eğitim İhracatı Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçeşehir Üniversitesi, 2023 Eğitim İhracatı Şampiyonu Oldu

Bahçeşehir Üniversitesi, 2023 Eğitim İhracatı Şampiyonu Oldu

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği ödül töreninde, Bahçeşehir Üniversitesi eğitim ihracatı kategorisinde birinciliği üçüncü kez elde etti. Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, ödülün uluslararası eğitimdeki kaliteyi artırma konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

21.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HİZMET İhracatçıları Birliği (HİB) 2023 yılı hizmet ihracatı şampiyonlarını açıkladı. Eğitim ihracatı kategorisinde birincilik üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) oldu. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, eğitim ihracatını teşvik eden bu tür ödüllerin uluslararası alanda daha fazla etki yaratmak ve eğitimdeki kaliteyi dünya çapında yaymak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

HİB tarafından 6'ncısı düzenlenen hizmet ihracatı şampiyonları ödül töreninde şampiyonlar ödüllerini aldı. 2023 yılında en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ihracat şampiyonlarına ödüllerinin verildiği törene Ticaret Bakanı Pro. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç ve farklı sektörlerden lider firmaların yöneticileri katıldı. Hizmet İhracatçılar Birliği bünyesindeki 18 kategoride ilk 3'e giren firmalara ödülleri verildiği törende 'eğitim' kategorisinde birincilik ödülünü üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi aldı.

Türkiye'de üniversitelerde öğrenimini sürdüren uluslararası öğrenci sayısının 2023 yılında 301 bin 694 olduğunu açıklanan törende konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ihracatçılara desteklerinin devam edeceğini, daha iyisini birlikte başaracaklarını söyledi. HİB Başkanı Şekip Avdagiç ise eğitim ihracatın her geçen büyüdüğünü belirterek Türk üniversitelerinden mezun olan farklı ülkelerde üst düzey siyasetçileri görmekten gurur duyduklarını söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, 127 ülkeden 8 bini aşkın öğrencileri olduğunu belirterek Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu ödülün ihracatı teşvik etme açısından büyük bir anlam taşımasının yanı sıra eğitimde kaliteyi dünya çapında yaymanın ve uluslararası alanda etki yaratmak için büyük bir adım teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu şunları söyledi:

"Eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmaların sadece ülkemizde değil, küresel çapta da takdir edilmesi bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ödül, eğitimdeki standartlarımızı daha da yukarıya taşımak için bize güç verecek ve uluslararası alanda daha çok öğrenciye ulaşmamızı sağlayacaktır."

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Esra Hatipoğlu, İhracat, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi, 2023 Eğitim İhracatı Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Üniversitesi, 2023 Eğitim İhracatı Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.