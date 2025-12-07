Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
07.12.2025 13:38
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Tarık S. Tarık S.:
    Yerken, ekrandayken çatır çutur konuşuyorsun. İs ayyuka çıkınca ahhh kalbim! Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar... 112 16 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    haramzade hakem istemiyoruz 90 15 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bunlar her haltı yiyorlar göz altına alınınca'da hasta oluyorlar nasıl oluyorsa dışarıda birşeyleri yok turp gibiler maşallah. 76 7 Yanıtla
  • 541133 541133:
    genelde ceza evine giren tüzü kurular nedense hastalanıyor 59 6 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    Vahap beyaz , Ahmet Çakar, şer.... himmetsaray 41 20 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HIMMETBAHCENIN ADAMLARI. BAHISTEN BAHCENIN ADAMLARI 22 37
    Baris Zorlu Baris Zorlu:
    fetöden sonra bak bakalim kac defa sampiyon olmussunuz denyo fetocu savcilar fener kongre uyesi cikmis uefadan tescillenmis mal 18 14
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Barış yalancının a.s kaçan vatan hainleri GS kongre üyesi savcı hakimlerdi 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
