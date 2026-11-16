Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran\'a ait İHA\'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti

MANAMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Bahreyn, hava savunma sistemlerinin İran'a ait çok sayıda insansız hava aracını (İHA) hedeflerine ulaşmadan önleyerek imha ettiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri tarafından pazar günü yapılan açıklamada, birliklerin yüksek teyakkuz durumunu koruduğu ve krallığı savunmaya tam anlamıyla hazır olduğu belirtildi.

Açıklama, aynı günün erken saatlerinde vatandaşları olası tehditlere karşı uyarmak için cep telefonlarına gönderilen acil durum bildirimlerinin ardından geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, krallığın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttiği saldırıları kınadı. Bakanlık, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve müttefikleriyle koordinasyon içinde meşru müdafaa ve gerekli tedbirleri alma haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.