Bakan Bak, Rusya'da Spor İş Birliklerini Görüştü - Son Dakika
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Bakan Bak, Rusya'da Spor İş Birliklerini Görüştü

Bakan Bak, Rusya\'da Spor İş Birliklerini Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya'da spor bakanı ve diğer mevkidaşlarıyla iş birliği konularını ele aldı.

20.04.2025 11:38
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ile Rusya'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg kentinde "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 7. Etno spor Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Bak, Üst Düzey Bakanlar Paneli'nin ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Bak, ilk olarak Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ile bir araya geldi. Beden eğitimi ve spor alanında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin güncel durumunun ele alındığı görüşmede, gelecek yıllarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, bilim ve araştırma alanında iş birliği, ortak eğitim faaliyetleri, spor eğitim kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak kamplar gibi birçok konuda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede bulunan Rusya Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile hayata geçirdikleri ortak projeleri anlatarak, Türkiye'de çok iyi bir noktaya gelen buz hokeyi sporunun daha da ileriye taşınması için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Bak, Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bak, bir araya geldiği Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk ile ülkeler arası gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ile iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Heyetler arası görüşmelerde, Bakan Bak'ın yanı sıra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bak, Rusya'da Spor İş Birliklerini Görüştü - Son Dakika

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