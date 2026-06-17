Bakan Bayraktar Romanya'da nükleer santrali inceledi - Son Dakika
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Bakan Bayraktar Romanya'da nükleer santrali inceledi

17.06.2026 11:00
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Enerji Bakanı Bayraktar, Romanya'daki Cernavoda Nükleer Santrali'ni ziyaret ederek CANDU teknolojisini yerinde inceledi. 2053 net sıfır hedefi kapsamında Sinop ve Trakya'da yeni santrallerle nükleer kapasitenin 20 bin megavata çıkarılması planlanıyor.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde Kanada'nın CANDU teknolojisiyle inşa edilmiş Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda kurmayı planladığımız yeni santraller için teknoloji seçimiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Romanya Köstence'de Kanada'nın CANDU teknolojisi ile yapılmış Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulduk."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak ve enerji arz güvenliğimizi kalıcı olarak teminat altına almak için nükleer enerji bizim için vazgeçilmezdir. Ülkemizde 2026 yılı sonuna kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonu sadece Akkuyu ile sınırlı tutmuyor; Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santraller ile küçük modüler reaktör yatırımlarıyla 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmayı planlıyoruz.

Yeni yatırımlardaki temel önceliğimiz en güvenli teknolojiye en rekabetçi fiyatlarla ulaşırken nükleer yakıt tedariki ve atık yönetimini de kapsayan bütüncül bir sistem inşa etmektir. Önümüzdeki süreçte yapacağımız ortaklıklar sayesinde yerlilik oranı yüksek projeleri hayata geçirecek; 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda enerji diplomasimizi çok yönlü olarak sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Trakya Bölgesi, Teknoloji, Romanya, Enerji, Güncel, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar Romanya'da nükleer santrali inceledi - Son Dakika

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