Bakan Bolat: "Kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor" - Son Dakika
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Bakan Bolat: "Kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığını belirterek, hükümetin İsrail firmaları ile ticaret yapmadığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında olduğunu vurgulayarak, İsrail ile ticaret suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinde yüzde 43'lük bir ithalat azalması ve yüzde 30'luk bir ihracat azalması olduğunu belirtti.

28.03.2024 00:08
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığını belirterek, "Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor." dedi.

Bakan Bolat, TV24'te katıldığı "Açık Görüş Özel" programında, Murat Çiçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail ile silah ticareti yapıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Bolat, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını söyledi.

Bolat, İsrail'in Gazze'ye saldırısı başladığından bu yana, her platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gereken çıkışları ve aksiyonları gösterdiğini, göstermeye de devam ettiğini dile getirdi.

"İsrail ile ticaret suçlamaları gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye'nin ve hükümetin, sürekli olarak İsrail ile ticaret yapma suçlamaları ile sıkıştırılmak istenmesinin, bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin sahte hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu vurgulayan Bolat, İsrail istihbaratının da bazı dezenformasyon bilgileri sızdırarak, bunu yaptırmaya çalıştığını anlattı. Bu tür durumlarla karşılaştıklarını ancak ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bolat, bunların iç siyasette seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın oylarını düşürmek amacıyla yapıldığının altını çizdi.

Bolat, GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) fasıllarına değinerek, "Bunlardan biri 36. fasıl, patlayıcı maddeler ve devamı, diğeri de silah ve mühimmat başlığı. Bu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verisinde ana başlık olarak görülünce, çok az miktarda yapılmış ama gümrük beyannamesine baktığınızda birisi jel yakıtı ve çakmak gazı, diğeri de avcılık ve sporculuk için yivli bir av tüfeği parçası ile balıkçılıkta kullanılan zıpkın şeklindeki ürünler çıktı. Ama haberin terör örgütü ile bağlantılı sitelerde veriliş şekli, Türkiye'nin silah ve mühimmat satıyormuşçasına bir suçlanma şekli. Bunlar devlete savaş açan siteler, haberlerine inanmak son derece yanlıştı. Araştırdık, delilleriyle beraber yaptığımız açıklamalarla bunun yalan, dezenformasyon ve yönlendirme amaçlı olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"İsrail ile ithalat yüzde 43, ihracat yüzde 30 azaldı"

Türkiye'nin, Filistin devletini tanıdığına ancak İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin tanımadığına işaret eden Bolat, bu nedenle Türkiye'den ve dünyadan Filistin'e yapılan ticarette, İsrail liman ve gümrüklerinin kullanılmak zorunda olduğunu kaydetti.

Bolat, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İthalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 30 bir azalma ile ortalama yüzde 33'lük azalma gerçekleşti. Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok. Savunma sanayisi ürünleri için Milli Savunma Bakanlığının izin belgesine ihtiyaç var. Onları da araştırdık, hiçbirinde izin yok. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı, biz Ticaret Bakanlığı olarak yaptık. Seçime 3-4 gün kala, hükümeti zor durumda bırakıp 'Acaba birkaç puan kaybettirir miyiz?' diye büyük bir haber yakalamış gibi sunulmak istenen yurt dışı kaynaklı bu sitelerin haberlerini çürüttük."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat: 'Kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor' - Son Dakika

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