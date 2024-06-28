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- Bakan Bolat, KKTC'de Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz"

GAZİMAĞOSA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC'de Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim törenine katıldı. Bolat, "Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz" dedi.

KKTC'ye ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gazimağusa Limanı'nda Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim törenine katıldı. Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği'nde düzenlenen törende KKTC'li bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Türkiye'den gelen konuklar ve diğer yetkililer yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bakan Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşma yaptı. Üstel törende yaptığı konuşmada, "Ercan Havalimanı'ndan sonra limanlarımızı da çağdaş yapıya kavuşturmak, ülke ekonomisini her geçen gün daha ileriye götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Berova ise Türkiye'den KKTC'ye 2 adet Mobil X-RAY cihazı hibe edildiğini belirterek, birinin bugün Gazimağusa Limanı'na, diğerinin ise yaklaşık 1-1 buçuk ay sonra Girne Limanı'na kazandırılacağını söyledi. Berova, "Gümrüklerin güçlendirilmesi adına çok önemli bir adımı atmış olacağız" ifadesini kullandı.

"Haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmek asli görevlerimiz"

Ticaret Bakanı Bolat da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin KKTC'nin ülke olarak bağımsızlığına büyük önem verdiğini belirterek, "Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz. Bu kapsamda KKTC'ye karşı uygulanan uluslararası özellikle Batı kaynaklı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkılarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.

Bolat, "Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlık ve çifte standartlara karşı birlikte mücadele etmek asli görevlerimiz arasındadır" dedi.

"KKTC gümrüklerinin güvenliği sağlanacak"

Türkiye'nin KKTC ile geçen yıl ulaştığı 2 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini daha yükseklere çıkarma konusunda azimli ve kararlı olduğunu vurgulayan Bolat, "Bugün açılışını yapacağımız X-Ray cihazı kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak aramızdaki iş birliğinin en somut göstergelerinden birisidir. Bu basit bir mekanik teknik cihaz değildir, bu cihazın anlamı KKTC gümrüklerinin güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılıkla ve kaçakçılıkla mücadelede çok büyük bir ilerleme sağlanması, KKTC'nin maliye gelirlerinin artmasıyla beraber vatandaşlarımız için ve KTKC ekonomisi için yapılacak yatırımların karşılığının artması anlamına da gelmektedir" şeklinde konuştu.

Bolat ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak yine kayıt dışı ticari faaliyetleri engellemek için 2 tane de bavul X-Ray cihazının ve 2 narkotik köpeğinin KKTC'ye en kısa zamanda gönderileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.