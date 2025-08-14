Bakan Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile bir araya geldi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Bolat, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Amcaoğlu ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Görüşmemizde, kardeş vatan KKTC ile 2,7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi daha da ileri taşımak için atılacak adımları, elektronik ticaret alanındaki işbirliğimizi güçlendirme imkanlarını ve KKTC gümrüklerinin modernizasyonuna yönelik sağladığımız teknolojik desteği ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daima Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve milli davamızın yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan KKTC ile aramızdaki kardeşlik hukuku, sadece ortak tarihimizin değil, aynı zamanda milli şuurumuzun da bir gereğidir. İnanıyoruz ki, bugün gerçekleştirdiğimiz bu müspet görüşme, Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirecek, ekonomik ve ticari ilişkilerimize bereketli katkılar sağlayacaktır. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."