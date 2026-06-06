Bakan Bolat: Türkiye 1.6 trilyon doları aştı - Son Dakika
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Bakan Bolat: Türkiye 1.6 trilyon doları aştı

Bakan Bolat: Türkiye 1.6 trilyon doları aştı
06.06.2026 17:40
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DEİK 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yıldır yüzde 5,4 yıllık ekonomik büyüme sağlayan ülkemiz, son 23 çeyrektir bu büyük meydan okumaların olduğu dönemde de güçlü bir ekonomik büyüme performansı göstermeyi başarmış ve...

DEİK 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yıldır yüzde 5,4 yıllık ekonomik büyüme sağlayan ülkemiz, son 23 çeyrektir bu büyük meydan okumaların olduğu dönemde de güçlü bir ekonomik büyüme performansı göstermeyi başarmış ve 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğü aşmış durumdadır. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hzimetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve İş Konseyi başkanları ile davetliler de katıldı.

'İHRACATÇILARIMIZ, 2 MİLYAR 428 MİLYON DOLAR GÜNLÜK İHRACAT İLE CUMHURİYET REKORUNU YENİLEDİLER'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yıldır yüzde 5,4 yıllık ekonomik büyüme sağlayan ülkemiz, son 23 çeyrektir bu büyük meydan okumaların olduğu dönemde de güçlü bir ekonomik büyüme performansı göstermeyi başarmış ve 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğü aşmış durumdadır. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyümede güçlü siyasi liderlik, siyasi istikrarın devamı, ekonomik reformlar ve özel sektörümüzün de aldığımız tedbirlerle ekonomide gücünü arttırması çok büyük bir rol oynamıştır. Ama ekonomik büyümemizin en önemli itici güçlerinden birisi de ülkemizin ve özel sektörümüzün ihracattaki başarısı olmuştur. ve geçen yılı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ile tamamlayan ülkemize, Cumhurbaşkanımız bu yılın başında 410 milyar dolarlık 2026 yıl sonu hedefi vermişti. Bu hedef doğrultusunda iş dünyası olarak, Ticaret Bakanlığımızın da koordinasyonunda; Sanayi, Çevre, Ulaştırma, Tarım, bütün bakanlıklarımız hep birlikte, Enerji Bakanlığımız da dahil olmak üzere, 410 milyar dolarlık ihracat hedefi için canla başla çalışıyoruz. Bu yılın da ilk 5 ayı, dünyadaki bu yoğun dalgalanmalara ve savaşlara rağmen stabil cereyan etti. Mayıs ayında 14 iş günü, 6 iş günü eksiğiyle 14 iş günü ile çalışmamıza rağmen, ilk 5 ayı 111,2 milyar dolarlık mal ihracatı ile kapattık. Dış ticaret açığında da son 9 ayın en düşük dış ticaret açıklarını Nisan-Mayıs ayında elde ettik. Son 20 ayın en yüksek oranı olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e mayıs ayında ulaştı. 22 Mayıs 2026 Cuma günü ihracatçılarımız, 2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracat ile Cumhuriyet rekorunu yenilediler" dedi.

'REKOR RAKAMA ULAŞACAĞIZ'

Bakan Bolat, "1973'te ancak yılda 1 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'miz, 22 Mayıs 2026'da bir günde 2 milyar 428 milyon dolar ihracat yaptı. Haziran ayı ile yılın ilk yarısını kapatacağız ve haziran ayında uzun bayram tatili de olmayacağı için takvim etkisinin de bir miktar yardımı ile inşallah 277-278 milyar dolarlık 12 aylık, son 12 aylık ihracat rakamına, rekor rakama ulaşacağız. Türkiye küresel alanda da güçlü bir aktör olarak yoluna devam etmektedir. Ayrıca son yıllarda katma değerli ve teknoloji ağırlığı yoğun ihracatımızın da payı artmakta ve inşallah 2-3 yıllık bir süre zarfında yüzde 50'ye de onu ulaştıracağız. Özellikle savunma sanayii ürünlerindeki büyük başarımızla bu alanda 40 katı artan bir başarıyla, 23 yılda 250 milyon dolardan 10 milyar doları aşan bir ihracat rakamına, 100 bin kişilik istihdam rakamına ulaşmayı başardık. Diğer taraftan dış ekonomik ilişkilerimizde müteahhitlik sektörü yüz akı bir sektör olarak dünyada övgü övgüye mazhar olmakta ve ülkemizin yüzünü güldürmektedir. ve son 510 milyar dolarını son 23 yılda elde eden müteahhitlik sektörümüzle 12 bin 900 projede, 138 ülkede 564 milyar dolarlık müteahhitlik gelirine ulaşmayı başardık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Türkiye 1.6 trilyon doları aştı - Son Dakika

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