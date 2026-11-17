Haber: Berfin BAYIR - Mehmet OFLAZ

(TBMM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, emniyet teşkilatında 2025 yılında 74, 2026 yılında ise 9 Kasım'a kadar 62 personelin intihar ettiğini açıkladı. Çiftçi, polislerin çalışma saatlerine ilişkin 55 ilin tamamen, 20 ilin kısmen 12/36 sistemine geçtiğini, jandarmanın ise bu sisteme Haziran 2027'de tamamen geçeceğini bildirdi. Öte yandan 6284 sayılı Kanun kapsamında hayatını kaybeden kadınların sayısının 2024'te 341, 2025'te 275, 2026'nın ilk 10 ayında ise 194 olduğunu açıklayan Çiftçi, KADES ihbarlarına kolluğun ortalama intikal süresinin ülke genelinde 6,37 dakika olduğunu bildirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ile Sayıştay Raporları'nın görüşmeleri tamamlandı. Bakan Mustafa Çitfçi, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Çiftçi, Bakanlığın Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokole ilişkin eleştirilere "Buradaki temel amacımız personellerimizin her zaman gelişime açık olmasını sağlamaktır. Hayrat Vakfı Bakanlığımıza bizzat başvurarak tamamen ücretsiz bir şekilde ve gönüllülük esasıyla bu eğitimi verebileceğini ifade etmiştir. Biz de bu teklifin protokole uygun olacağını değerlendirerek bu hizmetin sunulmasına Bakanlık olarak izin verdik" diye yanıt verdi.

Personelin gelişimine katkı sunmak isteyen diğer dernek ve vakıflara da kapılarının açık olduğunu ifade eden Çiftçi, "Burada herhangi bir siyasi saikle propaganda amacı da güdülmemektedir. Süreç tamamen personellerimizin kişisel gelişimi ile alakalı ve gönüllülük esasına dayanan bir hizmetin yerine getirilmesinden ibarettir" diye konuştu.

POLİS İNTİHARLARI: 2026'DA 62 POLİS İNTİHAR ETTİ

Emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin intihar sayılarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, 2020-2026 yılları arasındaki verileri paylaştı.

Çiftçi, 2020 yılında 38 polis personelinin intihar ettiğini ve bu sayının 100 binde 12'ye karşılık geldiğini belirterek "2021 yılında 86 intihar var, 100 binde 27'ye tekabül ediyor. 2022 yılında 52 intihar var, 100 binde 16'ya tekabül ediyor. 2023 yılında 42 personelimiz intihar etmiş, oranı 100 binde 12'ye tekabül ediyor" dedi.

2024 yılında 66, 2025 yılında ise 74 emniyet personelinin intihar ettiğini bildiren Çiftçi, bu sayıların 100 binde sırasıyla 20 ve 22'ye karşılık geldiğini söyledi. Çiftçi, 2026 yılına ilişkin olarak da "2026 yılında ise 9 Kasım 2026 tarihine kadar 62 personelimiz intihar etmiştir. Şu andaki toplam emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel sayımız 340 bin 481'dir. Oran 100 binde 18'e tekabül etmektedir" ifadelerini kullandı.

POLİSLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARI İÇİN DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Emniyet teşkilatının çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin yürütülen çalışmaları da anlatan Çiftçi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda personel temini, terfi, özlük hakları ve teşkilatlanma yapısının birlikte düzenlendiğini belirtti.

Mevcut kanunda uyum amacıyla düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydeden Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel sayısı, bütçesi, ülke genelindeki örgütlenmesi ve stratejik sorumlulukları dikkate alındığında daha proaktif ve esnek bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çiftçi, "Teşkilat yapısının da başkanlık adı altında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmesinin yolunu açmak için gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Diğer taraftan personel temininden terfilere, personelin çalışma şartları ve saatleri ile özlük haklarının da yer aldığı daha kapsamlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir personel kanununun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da devam ettirilmektedir" diye konuştu.

Polislerin mali hakları konusunda da kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Çiftçi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının emniyet teşkilatının görev alanında bulunduğunu ifade etti. Polislerin suçla mücadele ve önleme görevlerinin yanı sıra miting, spor müsabakaları ve sınavlar gibi etkinliklerde de görev aldığını kaydeden Çiftçi, "Bu nedenle, personelin çalıştığı birim, bulunduğu risk ve görev yoğunluğu gözetilerek birimlerine ve yapılan göreve göre ilave yan ödemeler planlanmaktadır. Diğer taraftan personel mesai dışında veya istirahatliyken maç, bayram, miting görevleri nedeniyle göreve çağırılabilmektedir. Bu tür durumlarda göreve çağırılanlara yaptığı görevin karşılığının fazla çalışma ücreti olarak verilmesi hususu da çalışmalarımız arasında yer almaktadır" dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ: 55 İL TAMAMEN 12/36 SİSTEMİNE GEÇTİ

Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaya da değinen Çiftçi, çalışma saatlerinin görev yapılan birimlerin durumuna göre 8/24 veya 12/36 şeklinde dört grup olarak düzenlenmesi için 22 Temmuz 2026 tarihinde tüm birimlere yazı gönderildiğini ve uygulamanın başlatıldığını bildirdi.

Çiftçi, "Günümüz itibariyle 55 ilimiz tamamen, 20 ilimiz kısmen 12/36 sistemine geçişlerini sağlamış olup, altı ilimizde ise geçiş çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda mülkiye müfettişlerimizin de polis müfettişlerimizin de bununla ilgili sahadaki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Jandarma teşkilatının da 12/36 çalışma sistemine geçeceğini belirten Çiftçi, "Jandarma ise 12/36 mesaisine Ocak 2027'de büyük oranda geçecektir, tam anlamıyla Haziran 2027 tarihinde geçilmiş olacağını da komisyonun bilgilerine sunuyorum" dedi.

KADIN CİNAYETLERİNE İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin Bakanlığın öncelikli konularından biri olduğunu belirten Çiftçi, mücadelenin yalnızca olaylara müdahale üzerinden değil, önleme, koruma, izleme ve riskleri önceden tespit etme anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi.

6284 sayılı Kanun kapsamında hayatını kaybeden kadınların sayılarını açıklayan Çiftçi, 2024 yılında 341, 2025 yılında 275, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 194 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Çiftçi, yıllık verilerin 2014 yılından bu yana düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

2024 yılı verilerine göre 100 bin kadın nüfusuna düşen kadın cinayeti oranının Türkiye'de 0,6 olduğunu kaydeden Çiftçi, bu oranın Avrupa'da 0,5, Asya'da 0,7, Okyanusya'da 1,4, Amerika'da 1,5, Afrika'da ise 3 olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin 2026-2030 yıllarını kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, İçişleri Bakanlığına bu kapsamda dokuzu sorumlu, 23'ü ilgili olmak üzere toplam 32 faaliyet görevi verildiğini söyledi.

Sahadaki çalışmaların 81 ilde emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesindeki toplam bin 170 birimde görev yapan 20 binden fazla personelle yürütüldüğünü kaydeden Çiftçi, KADES uygulamasından yapılan ihbarlara kolluk kuvvetlerinin intikal sürelerini de açıkladı.

Çiftçi, "KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlara kolluğun intikal süresi ülke geneli ortalama 6,37 dakika, 30 büyükşehir bazında ortalama 7,05 dakika, büyükşehir dışındaki 51 il bazında ise ortalama 6,20 dakikadır" dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Cumhuriyet tarihi boyunca Türk vatandaşlığına geçen yabancıların sayısına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, bugüne kadar toplam 2 milyon 409 bin 604 kişinin Türk vatandaşlığını kazandığını söyledi.

Bu kişilerin 1 milyon 20 bin 219'unun Balkan göçmeni Türk'ü olduğunu belirten Çiftçi, 217 bin 747 kişinin yeniden kazanma, 188 bin 982 kişinin evlenme, 147 bin 991 kişinin genel yolla, 396 bin 899 kişinin ise istisnai yolla vatandaşlık kazandığını söyledi.

Çiftçi, 437 bin 771 kişinin de "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, evlat edinme, seçme hakkı ve benzeri türlerden" Türk vatandaşlığı kazandığını ifade ederek, bu bilgileri komisyonun dikkatine sundu.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞ SAYISINI PAYLAŞTI

Suriye'ye gönüllü geri dönüşlere ilişkin de bilgi veren Çiftçi, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne kadar 775 bin 389, 2016 yılından bugüne kadar ise toplam 1 milyon 515 bin 392 Suriyelinin ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri döndüğünü söyledi.

İkamet izinlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, bu izinlerin Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapan ve eğitim, çalışma, aile ikameti gibi amaçlarla ülkede yasal olarak kalmak isteyen yabancılara verilen bir statü olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm uyrukları kapsayan ikamet izni sahibi yabancıların sayısının yüzde 11,7 arttığını kaydeden Çiftçi, bu artışın geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle ilgisi bulunmadığını vurguladı. Çiftçi, "Söz konusu artışın temel nedeni düzenli göç kapsamında ülkeye gelen uluslararası öğrenci sayısındaki yükseliş ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinlerinden kaynaklıdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da oylanarak kabul edildi.

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