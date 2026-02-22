Bakan Çiftçi: Artık Oyun Kuran Bir Türkiye Var - Son Dakika
Bakan Çiftçi: Artık Oyun Kuran Bir Türkiye Var

Bakan Çiftçi: Artık Oyun Kuran Bir Türkiye Var
22.02.2026 21:15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artık oyun kuran bir Türkiye vardır.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artık oyun kuran bir Türkiye vardır. Sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hale getiren bir ülke vardır." dedi.

Bakan Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatanın huzuru için gecesini gündüzüne katan, emredilen yerde ve zamanda hazır olmayı hayatının şiarı yapan jandarma personeliyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Jandarmanın hikayesinin, devlet olmanın, nizam kurmanın, adalet tesis etmenin tarihi olduğunu ifade eden Çiftçi, Türklerin kurduğu en erken devletlerden itibaren emniyet ve asayiş işlerini yürüten teşkilat ve yöneticilere rastlandığını söyledi.

Çiftçi, o gün "töre" denilen, yazılı olmayan ama vicdanlara nakşedilmiş kuralların, toplumun düzenini ayakta tuttuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İşte jandarma, asırlar boyunca o törenin, o nizamın, o adalet anlayışının bugüne taşınmış adıdır. Göktürkler'le birlikte yerleşik topluluklar üzerinde hakimiyet kurulduğunda, emniyet ve asayiş işlerinde unvanlar ve teşkilatlanmalar belirginleşti. Börü adlı muhafız teşkilatı, devlet merkezini ve yönetici tabakayı koruyan bir irade örneği olarak tarihe geçti. Sonra İslam'la şereflenen Türk devletlerinde subaşı, şahne, şurta gibi kavramlarla kolluk vazifesi daha belirgin bir çerçeveye ulaştı. Karahanlılarda Yatgak ve Turgaklar gece-gündüz nöbet tutar, sarayı korurdu. Candarlar ise silahı hakkıyla taşımanın, emaneti ehliyle korumanın adını temsil ederdi."

Jandarmanın, tarih boyunca yalnız asayişi değil, vatanın bütünlüğünü de omuzladığını vurgulayan Çiftçi, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de cephede yer aldığını belirtti.

Çiftçi, Cumhuriyet'le birlikte hukuki ve kurumsal yapısı güçlenen jandarmanın, Kıbrıs Barış Harekatı'nda fedakarlık gösterdiğini dile getirerek, "1984'ten itibaren terörle mücadelede ülke sathında en kritik unsurlardan biri olarak birlik ve kardeşliği koruma görevini kararlılıkla sürdürdü." ifadesini kullandı.

"Ortaya koyduğu fedakarlıkla milletimizin hafızasına kazınmıştır"

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK), 1 Eylül 1999'da Güvercinlik'te kurulan, kısa zamanda milletin gönlünde müstesna yer edinen bir irade mektebi olduğunu söyleyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu ocak, arama kurtarmadan özel operasyona, terörle mücadeleden KBRN görevlerine, kritik korumadan eğitime geniş bir sahada daima yüksek hazırlıklı, yüksek disiplin, yüksek sorumlulukla vazife icra etmektedir. Kahraman JÖAK sadece operasyon sahasının gücü değildir, aynı zamanda afetin en zor anında milletin imdadına yetişen devletin elidir. Van'dan Kahramanmaraş'a, selden yangına, kazadan enkaza uzanan nice arama-kurtarma görevinde JAK timlerimiz ortaya koyduğu fedakarlıkla milletimizin hafızasına kazınmıştır."

Savunma sanayisinin ulaştığı seviye sahadaki güçlere stratejik üstünlük kazandırıyor

İçişleri Bakanı Çiftçi, jandarmanın, vatanın emniyeti için gölgesiyle bile caydıran, gerektiğinde canını ortaya koyan bir vakar çizgisinin adı olduğunu ifade ederek, "Bizim medeniyetimizde görev, bir makam meselesi olmaktan ziyade bir emanettir. Emanet ehline verilir, hakkıyla taşınır, duasıyla korunur. Bu yüzden JÖAK demek, Allah'ın izniyle milletin duasını omuzunda taşımak demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye'nin, savunma sanayisinde tarihi bir eşikten geçtiğini, dışa bağımlılığı azaltan, kendi imkan ve kabiliyetleriyle üreten, geliştiren ve ihraç eden bir iradeyi ortaya koyduğunu belirten Çiftçi, bu yürüyüşün bağımsızlığın teminatı, milli bekanın sigortası olduğunu kaydetti.

Çiftçi, bugün savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin, sahadaki güçlerine büyük bir stratejik üstünlük kazandırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Yerli ve milli sistemler, hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitemizi artırmakta, güvenlik birimlerimizin etkinliğini sahada katbekat yükseltmektedir. Bu imkan ve kabiliyetler, jandarmamızın köklü tecrübesi, disiplinli yapısı ve yüksek görev anlayışıyla buluştuğunda başta terörle mücadele olmak üzere organize suçtan uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber tehditlere kadar suç ve suçlulara karşı mücadelede büyük bir üstünlük ortaya çıkmaktadır. Artık oyun kuran bir Türkiye vardır. Sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hale getiren bir ülke vardır."

Bu tablonun, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güvenlik cephesindeki en somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir. Güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Bu caydırıcılığın omurgasında, savunma sanayimizin milli hamlesiyle jandarmamızın fedakarlığı ve cesareti yan yana durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu birliktelik sürdükçe terörün de suç şebekelerinin de milletin huzuruna kastetmeye mecalinin kalmayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu gücün, bu imkanın, bu üstünlüğün arkasında gönlümüze nakşolmuş bir hakikat vardır. Bugün ulaştığımız her seviye gözünü kırpmadan göreve koşan yiğitlerin cesaretiyle en yüce mertebeye yürüyen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasıyla yükselmiştir. Şehitlerimiz milletimizin baş tacı, vatanımızın ebedi muhafızlarıdır. Gazilerimiz ise fedakarlığın yaşayan nişanesi, sabrın ve metanetin gözümüzün nuru örnekleridir. Onların emanetini birlik içinde, kardeşlik içinde, devlet ciddiyeti ve millet sevgisiyle taşımak hepimizin müşterek duası ve vazifesidir."

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın konuşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da konuşmasında, jandarmanın Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve bekası için gece-gündüz demeden görev yaptığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı olarak, terörle mücadelede elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi, suç örgütlerinin hareket alanının daraltılması ve özellikle yasa dışı bahis, sanal kumar, narkotik suçlarla mücadelenin öncelikli sorumluluk alanları arasında olduğunu ifade eden Çardakcı, "Bu kapsamda istihbarat kapasitemizi, teknik imkan ve kabiliyetimizi, sahadaki koordinasyonumuzu sürekli geliştirmekteyiz. Bizler ecdadımızdan devraldığımız kutlu mirası şehitlerimizin emaneti bilerek taşımaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bakan Çiftçi: Artık Oyun Kuran Bir Türkiye Var

SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Artık Oyun Kuran Bir Türkiye Var - Son Dakika
