Bakan Fidan: Gazze\'ye uygun olan her alanda katkı sunmaya devam ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'de katıldığı Barış Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım, ister Gazze'nin yönetimi, ister altyapı ve üstyapı hizmetleri, ister istikrar gücüne katkı olsun; tüm bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Uygun olan her alanda katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da gerçekleştirilen Barış Kurulu'nun ilk toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, Barış Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını belirterek, "Bu devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde yapılan bir kurul toplantısıdır. Bugünkü toplantının tabii biraz törensel yönü de vardı. İlk toplantı olduğu için açılış niteliğindeydi. Ancak fonksiyonel yönüne baktığımız zaman, tarafların, özellikle üye ülkelerin, başta maddi katkı olmak üzere istikrar gücüne yapılacak olası asker katkısı dahil katkılarını beyan ettikleri bir platform oldu. Bu tür somut çıktı sağlaması açısından önemli. Biliyorsunuz, şu anda Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında, özellikle Gazze'nin yeniden inşası ve imarı söz konusu. Bu süreçte Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önem taşıyor. Bütün bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu anlamda önemli bir eşik açıldığını açıkçası düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'İNSANİ YARDIMLAR KONUSUNDA İLK GÜNDEN İTİBAREN KESİNTİSİZ BİR ÇABAMIZ VAR'

Hakan Fidan, barış grubuna yapılan katkılarla, barışın sağlanması ve Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için yoğun bir mesai gösterdiklerini söyleyerek, "Burada uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek ve rahatlamamak gerekiyor. Aksi takdirde tekrar katliamlara, açlığa ve sefalete dönülmesi riski vardır. Bu nedenle büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza mücadele ruhuyla devam ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda ilk günden itibaren kesintisiz bir çabamız var. Gerçekten Türkiye, bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle bu konuda bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'YE DEPREM BÖLGESİNDE FAYDASINI GÖRDÜĞÜMÜZ KONTEYNERLERİN GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA BİR GİRİŞİMİMİZ VAR'

Bugün de Türkiye'ye ait bir geminin Filistin'e yardım malzemesi götürmek üzere Mısır limanına ulaştığını aktaran Fidan, "Bu çalışmalarımız devam edecek. Diğer taraftan, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte, özellikle deprem döneminde çok faydasını gördüğümüz konteynerlerin gönderilmesi hususunda bir girişimimiz var. İlk etapta 20 bin konteyner gönderilmesi planlanıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da büyük hassasiyeti var. Ancak konteynerler metal olduğu için İsrail tarafının bunları kabul etmede bazı çekinceleri bulunuyor. Bugün bununla ilgili de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Sağlık yardımları kapsamında, gerek yaralıların Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi gerekse Gazze'de sahra hastanesi kurulması yönünde Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Bütün bu çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor. Özellikle ikinci aşamada, şu anda Filistin Teknik Yönetim Komitesi görev yapıyor. Bu komite 15 üyeden oluşuyor. Aslında bir hükümet gibi düşünülebilir. Her komite bir bakanlık, komite başkanı da bir başbakan gibi çalışıyor. Geçtiğimiz hafta komite başkanını Ankara'da ağırladık. Cumhurbaşkanımız o sırada İstanbul'daydı. Hafta sonu kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması sürecine ilişkin perspektifini detaylı şekilde aktardı" ifadesini kullandı.

'SAĞLIK VE EĞİTİM BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Bakan Fidan açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Burada esas olan, Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka sunacağı temel hizmetler için ciddi bir kapasite oluşturulmasıdır. Çünkü şu anda her şey büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Bu kapasitenin yeniden kurulması için Türkiye gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç vardır. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun yanında, Gazze'de bir polis gücü oluşturulması süreci de başlamıştır. Yaklaşık iki milyondan fazla insanın güvenlik ve emniyet hizmetlerinin sağlanabilmesi için bu gereklidir. Bu polis gücüne eğitim verilmesi konusunda da Türkiye'nin taahhüdü bulunmaktadır. Ayrıca, taraflar kabul ettiği takdirde, istikrar gücüne asker gönderilmesi konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi vardır. Biz şu mesajı veriyoruz: İster insani yardım, ister Gazze'nin yönetimi, ister altyapı ve üstyapı hizmetleri, ister istikrar gücüne katkı olsun; tüm bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Uygun olan her alanda katkı sunmaya devam ediyoruz."

'İSTANBUL'DA BAŞLAYAN SÜREÇTE AMERİKALILAR İLE İRANLILAR YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR'

Bakan Fidan, İran ve Amerika arasındaki sürece dair de açıklamalarda bulundu. Fidan, durumun Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "İstanbul'da başlayan süreçte Amerikalılar ile İranlılar yeniden görüşmeye başladılar. Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. İstanbul'daki çabalarımızın ardından taraflar iki kez daha bir araya geldi. Biri Muskat'ta, diğeri Cenevre'de gerçekleşti. Bugün de taraflardan biriyle Amerika'da tekrar görüştüm. Sürecin nereye gittiğini değerlendirdik. Açıkçası umutlu olmak için nedenler var. Özellikle nükleer dosyada bir sonuca ulaşılması mümkündür. Ancak diğer taraftan askeri hareketliliğin arttığını da gözlemliyoruz. Bu askeri hareketlilik, devam eden müzakerelere baskı yapmak amacı mı taşıyor, yoksa önceden kararlaştırılmış bir askeri operasyonun hazırlığı mı, bunu yakından takip ediyoruz. Temennimiz, askeri bir operasyona gerek kalmadan tarafların müzakere yoluyla bir sonuca ulaşmasıdır. Şu anki görüşmelerden edindiğim izlenim, tarafların somut konularda ilerleme sağlama konusunda geçmişe kıyasla daha olumlu sinyaller verdiği yönündedir. Ancak bunun pratikte ne zaman ve nasıl uygulanabilir hale geleceğini ve tarafların bundan sonraki adımlarını nasıl şekillendireceğini dikkatle takip etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.