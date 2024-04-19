- Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
LAHEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.
Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.
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Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. İkiz, muhtarların önemli iletişim köprüleri olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda mahallelerin sorunlarını çözmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Dernek başkanı Şahin ise İkiz'in ilçeye ve mahallelere değer katacak çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.
Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı 1. Dönem Olağan Genel Kurulu, öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıda, görev süreleri dolan encümenlerin yerine yeni encümenler seçildi. Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, daha önce görev alanlara teşekkür ederek, amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Yapılan seçimde İl Genel Meclisi üyeleri Hasan Basri İnan ve Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları Muhittin Çakır ve Yavuz Çarıkçı göreve getirildi. Toplantı sonunda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan restoranda, 4 çeşit yöresel lezzetten oluşan menü, 40 liradan halkla buluşturuluyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde bulunan restoranda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. Uygulama, vatandaşlara daha ucuz yemek sunabilmek amacıyla başlatılmış olup, halktan olumlu dönüşler almaktadır.
Bolu'da yaşanan olayda, tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat, adliyeye sevk edildi. Olayda ayrıca kayınvalidesini de yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın nedeni olarak geçimsizlik gösterildi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
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