Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

19.04.2024 13:44
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- Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

LAHEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.

Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika

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