Bakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Bakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek.

27.01.2025 13:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin, ikili işbirliğinin derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olarak değerlendirildiğini kaydedecek Fidan'ın, uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Ayrıca Fidan'ın, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasında 2016'da tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin çalışmaları da ele alınacak.

Konseyin ikinci toplantısının ilerleyen dönemde dışişleri bakanlarının başkanlığında Riyad'da düzenlenmesi öngörülüyor. Koordinasyon Konseyi, ikili işbirliğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesine imkan tanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 14 Temmuz 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Fidan da 12 Ocak'ta çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Riyad'a ziyarette bulunmuş ve toplantı kapsamında Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki çok boyutlu ilişkiler güçleniyor.

İkili ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın yarısını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyor.

Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Suudi Arabistan'da 400'ü aşkın proje üstlendi. Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayisi sektörü, Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor.

İki ülke, başta Filistin ve Suriye konuları olmak üzere bölgesel konularda da yakın diyaloğu sürdürüyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler olarak bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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