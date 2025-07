Bakan Göktaş: Genç Nüfus, Gücümüzün Temel Taşı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaretinin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkeyi güçlü kılan, bir diğer unsur da genç ve dinamik nüfus yapısı. Aile ve genç dinamik nüfus yapımızı korumak, ailelerimizi korumak, oluşabilecek her türlü tehditten riskten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele. Dolayısıyla bu konuda adımları atmayı biz kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Göktaş'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu eşlik etti. Fuarda savunma sanayi firmalarının stantlarını gezen Bakan Göktaş, sergilenen araç ve teknolojiler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARIYLA SAHADA'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bazı illerimizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimiz, bütün imkanlarıyla sahada. Biz de bakanlık olarak farklı alanlarda, farklı vatandaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza psikososyal olmak üzere destekler sunuyoruz. Orman yangınlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'MİLLETİMİZİ GURURLANDIRAN, TEKNOLOJİLERİ YERİNDE GÖRMEKTEN GURURLUYUZ'

Göktaş, "Bugün dünyanın en önde gelen savunma sanayi fuarlarından birindeyiz. Çok gururluyuz. 54 ülkeden bin 461 katılımcı firma var. 7 ülkeden 120 binden fazla ziyaretçi bu fuarı ziyaret etti. Gerçekten gurur verici bir fuar. Bu sene 17'incisi düzenleniyor. Bugün aslında ailelerin de katıldığı bir fuar. 7'den 70'e herkesin ailesiyle beraber gençlerin, annelerin, babaların büyüklerimizin, ailelerin birlikte katıldığı bir fuar. Bu da ayrıca gurur veriyor. Hakikaten burada milletimizi gururlandıran, göğsümüzü kabartan teknolojileri yerinde görmekten hem gururluyuz, hem de çok mutluyuz. Bu alandaki gelişmeleri burada görmek, her 2 yılda bir aslında yeni gelişen teknolojileri burada ziyaret etmek bizleri gerçekten çok gururlandırıyor. Sadece ülkemiz için gurur değil dünyada aslında bir gurur tablosu. Nitekim de burası aslında savunma sanayi diplomasisi de yapan bir fuar. 33'ten fazla bakanın katıldığı 270'den fazla anlaşmanın imzalandığı çok nitelikli, çok üst düzey bir fuar olarak bizi tekrardan gururlandırdı. Burada gurur duyduğumuz gibi savunma teknolojisi ne kadar önemli ve caydırıcı ise bizler için aslında bu gördüğünüz gibi aile fuarının standındayız. Beşeri sermayemizde de aslında bizim için caydırıcı. Genç ve dinamik nüfus yapımız bizler için çok kıymetli. Türkiye genç ve dinamik nüfus yapısıyla güçlü bir ülke. Bu da bizim için caydırıcı bir unsur. Aynı zamanda hem de caydırıcı bir güç ve aileler bizim için büyük bir silahtır aslına baktığımız zaman. Genç ve dinamik nüfusumuzu korurken aynı zamanda bulunan bir güç olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Ailemizi her türlü tehdide karşı savunmak, özellikle gelecekte karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı savunmak aslında ülkemizi de savunmaktır. Ülkemizi de korumaktır" dedi.

'ÜLKEYİ GÜÇLÜ KILAN, BİR DİĞER UNSUR DA GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISI'

Cumhurbaşkanı'nın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiğini vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı olarak biliyorsunuz ilan etmişti. Bu da ne kadar stratejik bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sadece bu yıl aile yılı olarak değil, Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bu yılı değil 2026-2035 önümüzdeki 10 yılı da aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Ülkemizde doğurganlığımız hızlıca azalıyor aynı zamanda nüfusumuz yaşlanıyor. Ülkeyi güçlü kılan, bir diğer unsur da genç ve dinamik nüfus yapısı. Bu da bizim için çok kıymetli, çok değerli. Eğer doğurganlık bu şekilde düşmeye devam ederse önümüzdeki yıllarda çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Aksi halde '20 sene sonra belki askere gidecek genç bulamayacağız' demiştim. Fakat devletimiz bütün imkanlarıyla tabii bu konuya daha çok büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nüfus politikaları kurulu oluşturduk. Aile ve genç dinamik nüfus yapımızı korumak, ailelerimizi korumak, oluşabilecek her türlü tehditten riskten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Aile standında ailelerle beraberiz. Bugün de bu fuarı gerçekten aileler ziyaret ediyor. Onların da bu teknolojilerden ne kadar gurur duyduklarını gözlerinden okuyoruz. Kendileriyle sohbetlerimizde görüyoruz. Bizler için gerçekten gurur verici bir tablo. Önümüzdeki dönemde de genç ve dinamik nüfus yapılması korumak beşeri sermayemizi de korumak ve güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele. Dolayısıyla bu konuda adımları atmayı biz kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.