Bakan Göktaş, "Güçlü Türkiye\'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" iftar programına katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti Grubumuz tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalar için ise 10 güne çıkarıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" iftar programına katıldı.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Göktaş, bu anlamlı buluşma vesilesiyle, başarılarıyla öne çıkan kıymetli isimlerin birikimlerini ve tecrübelerini paylaştığını belirtti.

İş dünyasından spora, sanattan siyasete uzanan bu buluşmanın, Türkiye'nin beşeri gücünü açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Göktaş, programın gerçekleşmesine katkı sunan Turkuvaz Medya Grubu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Göktaş, bu özel günde, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Kadınların elde ettiği başarıları konuşurken, aslında Türkiye'nin geleceğini konuştuklarını ifade eden Göktaş, bir ülkenin rekabet gücünün yetişmiş insan kaynağını ne kadar etkin kullandığıyla belirlendiğini söyledi.

Göktaş, gelişimin ise kadınların bilgiye, fırsata, temsile ve üretim alanlarına ne ölçüde erişebildiğiyle şekillendiğini dile getirdi.

Kadınların bilimin, ekonominin, diplomasinin, girişimciliğin, kültürün ve kamusal karar süreçlerinin merkezinde daha güçlü biçimde yer almaları gerektiğini aktaran Göktaş, "Bugün Türkiye, kadınların her alanda yolculuğunu destekleyen çok boyutlu bir politika ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle, bu politikalar ülkemizin kalkınma hedeflerinin tam merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bu iradenin somut adımlarından birinin, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda tüm kurumlarımız, tarım, sanayi, enerji, eğitim ve sağlık alanında kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Diğer yandan dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yaratıcı endüstrilerin, kadınlar açısından büyük imkanlar barındırdığına inanıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, bu anlayış doğrultusunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirdiklerini kaydederek, destek verdikleri 1366 kadın kooperatifiyle yerel üretimi markalaştırdıklarını, kadın emeğinin pazara erişimini artırdıklarını ifade etti.

"Önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyoruz"

Bakan Göktaş, kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini dile getiren Göktaş, "AK Parti Grubumuz tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalar için ise 10 güne çıkarıyoruz." dedi.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların daha fazla söz sahibi olduğu ve her alanda daha güçlü temsil edildiği bir yükseliş dönemi haline geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş'a, plaket ve çiçek takdim edildi.

Kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğu, spordaki azmi, sanattaki üretkenliği ve siyasetteki temsil gücünün ele alındığı programa, farklı sektörlerden başarı hikayeleri yazan çok sayıda kadın katıldı.