Bakan Göktaş, Kadın Kooperatifleri Haftası Ödül Törenleri ve Kapanış Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni dönemde, kadın girişimcilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği" kapsamında AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, projenin kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlamak amacıyla çıktıkları bir yol olduğunu söyledi.

Projeyle kadınların, emeklerini, bilgi ve becerilerini kooperatif çatısı altında bir araya getirip yalnızca ekonomik kazanç değil, aynı zamanda toplumsal fayda üretmelerini de hedeflediklerini dile getiren Göktaş, bu hedeflere hep birlikte ulaştıklarını kaydetti.

Göktaş, özellikle kadın kooperatiflerinin köylerden şehirlere kadar yerel ekonomilere hayat verdiğine dikkati çekerek, "Bu anlamda kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi büyük hassasiyet gösterdiğimiz bir alandır. Bu projeyle, kadın kooperatiflerinin kapasitesini artırmaya yönelik pek çok eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışması hayata geçirdik. Binlerce kadının bu faaliyetlerden yararlanmasını sağladık. Kadınlar bu süreçte kooperatifleşmenin gücünü keşfetti. Birer üretici olmanın ötesinde, karar alıcı, lider ve girişimci olmayı başardılar." diye konuştu.

Proje süresince kadınların girişimcilik ruhlarını geliştirmelerine rehberlik ettiklerini anlatan Göktaş, bu kapsamda kooperatif kurmak veya ortağı olmak isteyen 3 bin 516 kadına destek olduklarını, kooperatif ortağı 1641 kadına eğitim, finansal danışmanlık ve iş planı hazırlama desteği sağladıklarını belirtti. Göktaş, "Bunun yanı sıra kadınlara ürün geliştirme, gıda güvenirliği, markalaşma, pazarlama gibi konularda danışmanlık hizmetleri verdik. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikler ile 12 binin üzerinde kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

"Ekosisteme dayalı büyüme modelini geliştirdik"

Proje süresince haritalama ve envanter çalışmalarıyla 1200'den fazla kadın kooperatifinin mevcut durumlarını ve sektörel faaliyetlerini belirlediklerini hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için pazar ağı ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmak, güncel bilgilere erişimini sağlamak ve hammadde teminini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz web portalını hizmete sunduk. 30 ilden 5 binden fazla kurum ve kadın kooperatifinin katılımıyla kadın kooperatifleri için ekosisteme dayalı büyüme modelini geliştirdik. Bu modelle, kadın kooperatiflerinin özgün ihtiyaçlarını ele alarak, sürdürülebilir ve dayanıklı sosyal ekonomi işletmeleri olmalarına katkı sunmayı hedefledik. Bu gerçeklikten hareketle, Türkiye genelinde yaptığımız değerlendirmelerle kadın kooperatiflerinin kırılgan bir ekosistemde faaliyet gösterdiğini ortaya koyduk fakat kadınların inancı, üretkenliği ve kararlılığının bu zorlukları aşmada önemli bir güç kaynağı olduğunu gözlemledik."

"Kadın girişimcilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Göktaş, bakanlık olarak kadın kooperatiflerini desteklemeye ve mevcut kırılganlıkları fırsata çevirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek, kadın kooperatifleri için yaptıkları projeleri de anlattı.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yaptıkları bir işbirliğini hatırlatan Göktaş, "81 ilimizde çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantıları ve kadın kooperatif ziyaretleri gerçekleştirdik. Toplam 45 binin üzerinde kişiye ulaştık, 1207 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık." diye konuştu.

Göktaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile yaptıkları işbirliğiyle kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürüttüklerini aktardı. Kasım ayında bir alışveriş sitesiyle yapılan protokole değinen Bakan Göktaş, "Hepsiburada ile imzaladığımız protokolle de kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmayı, esnek çalışma imkanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliklerimizin daha başlangıç olduğunu özellikle belirtmek isterim. Yeni dönemde, kadın girişimcilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Kadınların bir araya geldiği yerde çözüm vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "güçlü kadın, güçlü Türkiye" sloganıyla kadınların Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü roller üstlenmeleri için tüm gayretleriyle çalışacaklarını belirten Göktaş, "Bu süreçte hepimizin öğrendiği bir gerçek var, kadınların birlikte çalıştığı yerde bereket vardır. Kadınların bir araya geldiği yerde çözüm vardır. Kadınların emek verdiği yerde umut vardır. Bu nedenle, kadın kooperatiflerini toplumsal dönüşümün en güçlü unsurlarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınların dayanışması, birbirine verdiği destek ve inanmışlık sayesinde projeyi başarıyla tamamladıklarını kaydederek, kadınların Türkiye'nin geleceği olduğunu, kadınların emeğiyle güçlenen kooperatiflerin yalnızca ekonomiye değil, topluma da yön vereceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Kadın Kooperatifleri Haftası kapsamında dağıtılan ödülleri sahiplerine takdim eden Göktaş, proje kapsamında 30 pilot ilden gelen 80 kadın kooperatifinin açtığı stantları da gezdi.

Göktaş, stantlarda, organik erişte, tarhana, kolonya, sabun, takılar ile çeşitli kumaşlardan yapılan kıyafet ve aksesuarları inceledi, stanttaki kadınlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da konuştu.