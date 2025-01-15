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- Bakan Göktaş: "KKTC ile sarsılmaz bağlarımız var"

Bakan Göktaş, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüştü

LEFKOŞA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin sarsılmaz bağları var. Bu birlik ve beraberlik ruhunu her alanda da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC'de temaslarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Öztürkler görüşmede iki ülke arasındaki sarsılmaz bağlara vurgu yaparak, "Böyle önemli bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de zaman ayırdığınız ve buradaki çalışmalara katkı sağladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin hem tarihten gelen hem de manevi anlamda koparılmaz bağları vardır. Ana vatan sevgisi bizler için çok önemlidir. Önemli bir alanda görev yapıyorsunuz. Sayın Çalışma Bakanımızla yürütmüş olduğunuz çalışmalar bizim için önemli. Daha önce yapmış olduğunuz birtakım çalışmalar, hem burayı ziyaret etmeniz hem de Türkiye'nin bilgi, birikimiyle bunları daha ileriye taşımak bizler için önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalara Türkiye'nin desteği önemli"

Ziya Öztürkler, "Bugün baktığımızda hem kadın hem de çocuk haklarının daha ileri taşınması için biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çalışmalarımıza ciddi bir şekilde devam ediyoruz. Çocuk hakları, bu hakların ileri taşınması bizler için önemlidir. Yaşlılarımıza değer vermek önemli, onların hakları önemlidir. Onların huzur içinde yaşayabilmesi için, gereken şartların da daha ileriye gitmesi için yürütülen çalışmalar var. Biz de Meclis olarak bu çalışmalara katkı sağlıyoruz ve ileriye taşınması adına gereken yasama faaliyetlerinde destek olmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmaların gözden geçirilmesi, hem de sizlerin bizlere desteği, Ana vatanımızın bizler için desteği önemlidir" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş: "KKTC ile sarsılmaz bağlarımız var"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin sarsılmaz bağları var. Bu birlik ve beraberlik ruhunu her alanda da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Göktaş, "Bugünkü resmi ziyaretimizde hem bir Sevgi Evi açılışımız olacak, hem de bu sabah ziyaret ettiğimiz, bizim de desteklediğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettik. Diğer çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler oluşturduk. Önümüzdeki dönemde biz de tabi ki kendi bakanlığımızın çalışma alanlarıyla ilgili bilgi, birikim ve tecrübe aktarımına devam edeceğiz. Özellikle sosyal hizmet merkezi ve aile destek merkezi açılışı konusunda da kendi tecrübe paylaşımımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde, pazartesi günü biz Türkiye'de Aile Yılı ilan ettik Cumhurbaşkanımızın himayesinde. Türkiye Aile Yılı kapsamında da aile odaklı farklı çalışmalarımız olacak. Bir yandan kadını, çocuğu, engelliyi ve yaşlıyı güçlendirirken aileyi tüm bireyleriyle, anne ve baba, çocuklar da dahil olmak üzere, diğer yandan aile kurumunu da güçlendirmek adına da önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

"Aile kurumu tehdit altında"

Bakan Göktaş, aile kurumunun dünya genelinde tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, "Dünyada olduğu gibi aile kurumu ciddi tehlike altındadır, tehdit altındadır. Bu minvaldeki çalışmalarımızı da inşallah bugün paylaştık Sayın Bakanla. Bu konuda da çalışmalarımızı inşallah hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Görüşme, Türkiye ve KKTC arasında sürdürülen ortak projelerin detaylandırılması ve ileriye yönelik iş birliği hedeflerinin ele alınmasıyla sona erdi.