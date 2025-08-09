Bakan Göktaş, Nikah Törenine Katıldı - Son Dakika
Bakan Göktaş, Nikah Törenine Katıldı

Bakan Göktaş, Nikah Törenine Katıldı
09.08.2025 15:02
Bakan Göktaş, Bingöl'de evlenecek genç çiftin nikahına katılarak mutluluk diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah törenine katıldı.

Kentteki temasları kapsamında Bingöl Belediyesini ziyaret eden Göktaş, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüştü.

Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Abdullah Kızgın ve Hayru Nisa Tayğun çiftinin, belediyede düzenlenen nikah törenine iştirak etti.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Göktaş, çifte mutluluk diledi.

Göktaş, bu sene "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftimiz de Aile ve Gençlik Fonu'ndan istifade eden gençlerimizden. Aynı zamanda 2 gün, evlilik öncesi eğitim programına katıldılar. Eminim ki orada da çok şey öğrendiler. Burada tabii ki evlilik iyi günde kötü günde kurulur. Ama aynı zamanda sevgiyle, merhametle de beslenilir. Ben bugüne kadar sizleri yetiştiren annenizi, babanızı da örnek aldığınıza eminim. Onlar da gayet mutlu ve sizleri öz güvenle yetiştirmiş. Bugün sizler bu mutlu yuvayı kurma gayreti içerisine girdiniz. Bizler de sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz, genç ve dinamik nüfusumuz azalıyor. Sizin gibi genç kardeşlerimizin güzel çocukları olmasını da inşallah dileyelim. İkinize de hayırlara vesile olsun."

Daha sonra Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

