Bakan Göktaş: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bazı kendini bilmezlerin bu tür söylemlerde bulunması bizlerin canını acıtıyor. Bizler şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz'" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Göktaş, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aldulkadir İyem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Bakan Gökteş, taziye çıkışında gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerimizi iletiyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin bu tür söylemlerde bulunması bizlerin canını acıtıyor. Bizler şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Gökteş daha sonra beraberinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte, Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın beşincisine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, kadın girişimciliği, ekonomik ve toplumsal ilerlemenin itici güçlerinden birisi olduğunu anlatarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rollerini güçlendirecek, onların yaratıcılığını geliştirecek ve kadın girişimcilere alan açacak faaliyetleri çok önemsediklerini söyledi. Yenilikçi fikirlerin ve iş birliklerinin yeşerdiği bu türde platformların, girişimciliğin sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için kritik önemde olduğunu düşündüklerini belirten Göktaş, şöyle dedi:

"12'inci kalkınma planımızda yer alan 'Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum' hedefimiz doğrultusunda sosyal politikalar üretmeye devam ediyoruz. Kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi bu hedefimizi gerçekleştirmede adeta kilit bir role sahip. Kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi için mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri gibi birçok başlıkta da bu vizyona hizmet edecek faaliyet ve desteklerle kadınlara fırsatlar sunuyoruz. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2023 yılı Ekim ayında yüzde 30,2'ye çıkmış durumda. Aynı dönem için kadın istihdam oranını da yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselttik. Esnek çalışma saatleri, doğum ve süt izinleri, çocuk bakım hizmetlerine erişim gibi düzenlemelerle kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz. 2018'de 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünü' Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürürlüğe koyduk.6 Eylül 2023 tarihinde bu protokolü beş yıl daha uzattık. Bu protokol kapsamında, yerel düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 894 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık ve 1010 yeni kadın kooperatifi kurduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 3 bin 844 kişiye eğitim verdik. Ülkemizde bilhassa kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması, kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Programın ardından kooperatif kurucusu kadınlara ödül verildi.