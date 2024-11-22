Bakan Göktaş: Şehit öğretmenlerimizin hatıraları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Şehit öğretmenlerimizin hatıraları gelecek nesillere aktarılacak

Bakan Göktaş: Şehit öğretmenlerimizin hatıraları gelecek nesillere aktarılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Öğretmenler Günü: İlham Veren Kahramanlar Programı'na katılarak, "Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları daima yaşayacak.

22.11.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ' Öğretmenler Günü: İlham Veren Kahramanlar Programı'na katılarak, "Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları daima yaşayacak. Onların mirası eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Öğretmenler Günü: İlham Veren Kahramanlar Programı'nda öğretmenler, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski ve en saygın mesleklerinden biri. Bir öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve adaletle yoğrulmuş bir geleceğin mimarıdır. Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları daima yaşayacak. Onların mirası eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılacaktır. İsimleri sadece şehadet belgesinde değil, öğrencilerinin yüreğinde ve milletimizin hafızasında sonsuza dek kazınmıştır" dedi.

Bakan Göktaş, şehit öğretmenleri anarak, " İsmail Kılıç, vatan hizmetine olan bağlılığı ve meslek aşkıyla göreve dönmeye hazırlanırken, hain bir pusuda şehit düştü. Yine, Diyarbakır'da görev yaparken terör örgütünün ailesini hedef aldığı Yasemin öğretmenimiz, eşini ve evladını bu hain saldırıda kaybetti. Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Ayşenur öğretmen ve nice kahraman öğretmenlerimiz, yalnızca bir meslek icra etmekle kalmayıp, milletimizin geleceğini inşa etmek adına canlarını ortaya koydular" diye konuştu. Bakan Göktaş, şehit öğretmenlerin vatan sevgisinin birlik ve beraberlik ruhuyla herkese yol göstereceğini vurguladı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi.

Kaynak: DHA

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