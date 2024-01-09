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Bakan Göktaş'tan engelli arkadaşları için mavi kapak toplayan Süleyman'a teşekkür - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan engelli arkadaşları için mavi kapak toplayan Süleyman'a teşekkür

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri'ye teşekkür etti. Süleyman'ın duyarlılığından etkilenen Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Süleyman'ı ziyaret etti ve hediyeleri ileten Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

09.01.2024 - 13:39,
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri'ye teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Fatih İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri'nin ilçede düzenlenen yarışma kapsamında engelli arkadaşları için mavi kapak toplamaya başladığı ifade edilerek, "Daha fazla kapak biriktirmek için yardım istediği İstanbul'daki öğretmen teyzesinin de otobüsle gönderdikleriyle birlikte yaklaşık 60 bin kapak toplayan Süleyman'ın bu davranışı, bazı basın yayın organlarında 'Muhteşem Süleyman' başlığı ile yer aldı. İlkokul öğrencisi Süleyman'ın bu duyarlılığından etkilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Üzümlü ilçesine giderek Süleyman'ı ziyaret etti. Bakan Göktaş'ın tebrik ve desteklerini ileten Demirci, gönderilen hediyeleri de Süleyman'a verdi" denildi. Açıklamada, Yeniçeri ailesinin de gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a teşekkür ettiği belirtilerek, "İlkokul öğrencisi Süleyman da Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, 'Engelli arkadaşlarıma yardım etmek için daha çok kapak toplamaya devam edeceğim' dedi" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Bakan Göktaş\'tan engelli arkadaşları için mavi kapak toplayan Süleyman\'a teşekkür
Kaynak: DHA
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