Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak
31.10.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençler için 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40 indirim imkanı sağlandığını açıkladı. Bakan Göktaş ayrıca, evlilik kredilerinin de arttırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek için atılan yeni adımları Bursa ziyaretinde açıkladı.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

Göktaş yeni evlenecek gençlere 43 ulusal firmayla anlaşma yapıp, yüzde 40 indirim sağlanacağını belirtti. Gençlere sağlanan kredilerin de artırıldığını belirten Göktaş, "Ocak ayı itibari ile rakamı da güncelledik. Bu kapsamda 18-25 arasında evlenen çiftlerimiz için bu rakamı 250 bin liraya çıkardık. 26-29 yaşlar arasındaki gençlerimize 200 bin liraya kadar imkan sağlıyoruz. Bununla da kalmadı. 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanma imkanı sağladık" dedi.

AK Parti il binası ziyaretini tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.

EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN ÇİFTİN ŞAHİDİ OLDU

Açılışının ardından Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden faydalanan Çiçek Derviş ile Furkan Maraş çiftinin nikah törenine katılarak, şahit oldu.

Çifte evlilik cüzdanına veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle çiftimizi tebrik ediyorum. Bugün gururlu günlerine bizler de şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile yolunda ilerliyorsunuz. Bizlere de özellikle aile ve gençlik fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi biz Türkiye'de evlendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Politika, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı
Esenler’de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi Esenler'de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew’un ünvanlarını geri alıyor İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor
Fenomen yarışmada tarihi an İşte 1 milyon liralık soru Fenomen yarışmada tarihi an! İşte 1 milyon liralık soru
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

19:33
Süper Lig devinde oynamıştı Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı
19:27
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
18:58
Jose Mourinho’dan ayrılık cevabı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı
18:46
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında bomba diyalog
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
17:21
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
16:37
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 20:44:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.