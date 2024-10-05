Bakan Göktaş'tan Katledilen Ayşenur Halil'in Ailesine Taziye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden saldırganın Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından, Bakan Göktaş ile Vali Davut Gül'ün, dün Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in ailesine taziye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile vahşice katledilen Ayşenur Halil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, acılı aile ve yakınlarına başsağlığı diledi. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verildi.