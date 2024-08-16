Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocuklarla oyunlar oynadı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocuklarla oyunlar oynadı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, etkinliklerine katıldı.

16.08.2024 10:49
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, etkinliklerine katıldı.

Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocukların Bilkent Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik etti. Çocuklara yönelik etkinliklere ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, ilk olarak ok atış alanına geçti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen, ok atışlarını ilgiyle izleyen Göktaş, daha sonra yayı alarak kendisi de atış yaptı. Ardından çim alanda hazırlanan oyun parkurunda çocukların yarışlarını takip eden Göktaş, maneje geçerek ata binen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, Filistin'de yaşananlardan en fazla etkilenen kesimlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirterek, "Çocukların yeri savaş alanları değil oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı, huzurlu ortamlarda bulunması gerekir" dedi.

Türkiye'de misafir edilen Gazzeli çocukların yaralarını sarmaya yönelik her türlü psikososyal desteği sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Onlar yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızın yaz okullarına gidiyorlar. Bugün de bu güzel ortamda vakit geçiriyorlar. Bizler de onlarla oyunlar oynadık. Onlara her türlü sosyal ve psikososyal desteği sağlamak adına yanlarında bulunuyoruz" diye konuştu. Bakan Göktaş, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye\'ye getirilen Filistinli çocuklarla oyunlar oynadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocuklarla oyunlar oynadı - Son Dakika

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