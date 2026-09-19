Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini merkeze aldıklarını belirterek, "Onlarla istişare etmeden hiçbir adım atmadık" dedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen sürecin her aşamasında şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

"ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Süreç boyunca şehit aileleri ve gazilerin görüşlerine öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Onların duygu ve düşüncelerine önem verdik. Onlarla istişare etmeden bir adım atmadık. Onlar bizim başımızın tacı."

"DEZENFORMASYON YAPMAK İSTEYENLER OLDU"

Şehit ve gazilerin hassasiyetleri üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Göktaş, dezenformasyon girişimlerine karşı sahada aktif olduklarını belirtti. Göktaş, "Dezenformasyon yapmak isteyenler oldu. Biz her daim sahadakilerle birlikte olduk" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK"

Atılan adımların ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştireceğini vurgulayan Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız. Kardeşlik kazanacak, Türkiye kazanacak."