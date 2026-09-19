Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini merkeze aldıklarını ve onlarla istişare etmeden hiçbir adım atmadıklarını söyledi. Süreçteki dezenformasyon girişimlerine karşı her zaman sahada olduklarını vurgulayan Göktaş, bu sürecin sonunda Türkiye'nin ve kardeşliğin kazanacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini merkeze aldıklarını belirterek, "Onlarla istişare etmeden hiçbir adım atmadık" dedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen sürecin her aşamasında şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

"ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Süreç boyunca şehit aileleri ve gazilerin görüşlerine öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Onların duygu ve düşüncelerine önem verdik. Onlarla istişare etmeden bir adım atmadık. Onlar bizim başımızın tacı."

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

"DEZENFORMASYON YAPMAK İSTEYENLER OLDU"

Şehit ve gazilerin hassasiyetleri üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Göktaş, dezenformasyon girişimlerine karşı sahada aktif olduklarını belirtti. Göktaş, "Dezenformasyon yapmak isteyenler oldu. Biz her daim sahadakilerle birlikte olduk" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK"

Atılan adımların ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştireceğini vurgulayan Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız. Kardeşlik kazanacak, Türkiye kazanacak."

Mahinur Özdemir GöktaşDezenformasyonPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
Kobra Murat’a “haraç“ şoku Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu Kobra Murat'a "haraç" şoku! Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu 4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
15:05
Tahrik edildi, dayanamadı Tek yumrukla yere serdi
Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:57
Fenerbahçe’de tarihi buluşma Aziz Yıldırım, Ali Koç’u çağırıyor
Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
14:49
Başkanlar devreye girdi Derbi öncesi özel prim kararı
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:51:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement