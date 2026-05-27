Bakan Güler\'den Sınır Güvenliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Edirne'deki 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'nde Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakan Güler, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, hudutların güvenliği için büyük bir fedakarlıkla görev yapan kahraman personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğinin daha da güçlendiği, dayanışma ruhunun pekiştiği, milli ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu ifade eden Güler, asil milletin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, sahip olduğu dayanışma ruhu, güçlü devlet geleneği ve vatan sevgisiyle aşmayı başardığını, bu değerlerin bugün de ülkenin dört bir tarafında yaşayan her bir ferdin ortak paydası olduğunu söyledi.

"Sınırdaki tedbirlerimizi aynı kararlılıkla almaya devam edeceğiz"

Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve TSK olarak aynı ruh ve kararlılıkla ülkenin huzuru, güvenliği ve bekası için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirtti.

Hudutların emniyetinin en temel ve en önemli sorumluluklarının başında geldiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, hudutlarımızın güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla başta siz yüksek harekat kabiliyetine sahip personelimiz olmak üzere gelişmiş teknolojik sistemler, keşif ve gözetleme vasıtaları fiziki güvenlik tedbirleriyle çok yönlü bir güvenlik mimarisi tesis etmiş bulunuyoruz. Bu sayede sınırlarımız güçlü bir şekilde korunurken yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemler de engellenmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki burada sınırlarımızı korumakla görevli siz kahraman hudut kartallarımız; devletimizin egemenliğini, milletimizin huzurunu ve ülkemizin geleceğini koruyorsunuz. Yüksek vazife şuuru ile ortaya koyduğunuz gayret ve fedakarlıklar ile sergilediğiniz yüksek disiplin asil milletimizin en büyük güvencelerinden biridir. Bundan sonra da sınırdaki tedbirlerimizi aynı kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

Bölgedeki gelişmeler

Bakan Güler, yakın coğrafyada güvenlik risklerinin, gerilimlerin ve çatışmaların giderek arttığı hassas bir dönemden geçtiklerini dile getirdi.

Güneyde, son dönemde ABD-İran-İsrail hattında yaşanan gelişmelerin ortaya koyduğu yüksek gerilimin Orta Doğu'daki kırılgan güvenlik ortamını daha da derinleştirdiğine dikkati çeken Güler, şunları söyledi:

"İstikrarsızlığın başlıca kaynağı olan İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgeyi hedef alan saldırıları ve ihlalleri de bölgesel güvenlik açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Kuzeyimizde ise Rusya-Ukrayna savaşının meydana getirdiği çok boyutlu güvenlik etkileri Karadeniz başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hassasiyetini korumaktadır. Böylesine kritik bir jeopolitik ortamda tüm gelişmeleri dikkatle takip etmekte, ülkemizin hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda, özellikle Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik meseleler de güvenlik politikalarımızın en hassas başlıkları arasında yer almaktadır. Özellikle hatırlatmak isterim ki Türkiye olarak başta Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere bölgemize ilişkin tüm meselelerde uluslararası hukuka bağlı, barış ve istikrardan yana, sorunların diyalog yoluyla çözümünü önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Ancak bu yaklaşımımız, milli hak ve menfaatlerimizden taviz vereceğimiz anlamına asla gelmemektedir. Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hak ve çıkarlarımız tarihi, hukuki ve meşru temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede oldubitti oluşturmayı amaçlayan, maksimalist ve uluslararası antlaşmaların ruhuna aykırı girişimleri kabul etmediğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim."

Terörsüz Türkiye

Milli Savunma Bakanı Güler, özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını aktardı.

"Şu çok iyi bilinmelidir ki egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız." diyen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"TSK'mız, sahip olduğu yüksek harekat kabiliyeti, modern silah sistemleri, güçlü personel yapısı ve sahadaki tecrübesiyle ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahiptir. Aynı şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusundaki tutumumuz da nettir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de garantör ülke olarak soydaşlarının yanında durarak onların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edecektir. Şanlı ordumuzun yıllar boyunca terörle mücadelede elde ettiği üstün başarılar sayesinde bugün ülkemizin güvenliği, milli bütünlüğümüz ve bin yıllık kardeşliğimiz daha güçlü şekilde tahkim edilmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreci devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir."

EFES-2026 Tatbikatı

Bakan Güler, içinde bulundukları çok boyutlu ve çok tehditli güvenlik ortamında güçlerini daima diri tutmak, hazırlık seviyesini en üst düzeyde muhafaza etmek ve değişen harp koşullarına uyum sağlamak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de artan bir ivmeyle sürdürdüklerini anımsattı.

Son olarak 50 ülkenin katılımıyla büyük bir başarıyla icra edilen EFES-2026 Tatbikatı'nın kahraman Mehmetçik'in harekat kabiliyetini ve şanlı ordunun hazırlık düzeyini bir kez daha açık şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarının arkasında kahraman personelimizin sahip olduğu yüksek mesleki nitelikler ile birlikte yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ulaştığı seviyenin de büyük payı bulunmaktadır. Nitekim tatbikat süresince de açıkça görüldüğü üzere kendi imkanlarımızla geliştirilen ileri teknolojiye sahip sistemlerimizin sahadaki etkinliği ve caydırıcı gücü, güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından biri haline gelmiştir. Nitekim son olarak SAHA EXPO'da sergilediğimiz YILDIRIMHAN başta olmak üzere geliştirilmeye devam edilen yeni nesil sistemlerimiz ile envantere dahil edilen özgün tasarıma sahip yerli ve milli platformlarımız, ordumuzun gücünü artırmakta, caydırıcılığımızı daha da tahkim etmektedir. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ordumuz, yerli ve milli savunma sanayimiz ve fedakar personelimizin üstün gayretleriyle ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için çalışmalarımızı aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz. Şanlı tarihimiz boyunca vatan uğruna büyük mücadeleler veren ecdadımızın emanetini bugün sizler, aynı inanç ve kararlılıkla taşımaktasınız. Sizlerin buradaki varlığı ve sarsılmaz görev anlayışı sayesinde, milletimiz kendisini güvende ve huzurlu hissetmektedir. Bu nedenle gösterdiğiniz dikkat, dirayet ve özveri nedeniyle sizlerle gurur duyuyoruz. Görevlerinizi aynı azim, kararlılık ve yüksek disiplin anlayışıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum."

"Kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum"

Bakan Güler, mesai arkadaşlarını büyük bir özveriyle yetiştiren kıymetli ailelerine şükranlarını sundu, görev yapan tüm muvazzaf personeli sergiledikleri yoğun çabaları nedeniyle yürekten tebrik etti.

"Sizlerin şahsında bayram gününde dahi görevi başında bulunan bütün silah ve mesai arkadaşlarımın da gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullanan Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Bayram gününde dahi görevi başında bulunan bütün silah ve mesai arkadaşlarımın da gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, kıymetli ailelerinize selamlarımı gönderiyor, saygılarımı sunuyorum. Kahraman Hudut Kartalları, yolunuz ve bahtınız açık, gücünüz daim olsun. Kalın sağlıcakla."