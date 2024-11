Bakan Güler: "Trump'ın Bu Dönemde Suriye'den Askerlerini Çekebileceğini Değerlendiriyorum"

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekebileceğini belirterek, "Trump'ın bu dönemde şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den, bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TV100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

" İsrail'in Türkiye'ye doğrudan tehdidi olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İç cephe' uyarısından na anlamalıyız?" sorusuna Bakan Güler, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çok haklı olduğundan yanayım. Çünkü iç cephe bize her zaman lazım. Barış ortamında da olsak iç cephenin güçlülüğü bir ülkenin lehinedir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bütün toplumu ikaz ediyor. Çünkü bunu görüyor. 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir" yanıtını verdi.

"Zamanlamasını manidar buluyorum"

Bakan Güler, TUSAŞ saldırısının zamanlamasına ilişkin, "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum. Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. Elbette ki bu saldırı tesadüf değil" dedi.

ABD, askerlerini Suriye'den çeker mi?

Bakan Güler, "Sizce ABD askerini Suriye'den çeker mi?" sorusuna, "Zaten Trump Başkanlığı döneminde 3 defa Suriye'den askerlerini çekmek için talimat verdi. Fakat o zaman tam seçimlerin arifesiydi. Öyle kaldı o. Ben Trump'ın bu dönemde şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den, bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum" yanıtını verdi.

Teğmenlerin kılıçlı yemini

Bakan Güler, teğmenlerin, kılıçlı yeminine ilişkin soruyu yanıtladı. Şu an itibariyle hukuki sürecin devam ettiğini söyleyen Güler, "Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. 30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu ve o gün zaten Harp Okulları'yla ilişikleri kesilmişti. 15 gün de mehil müddetleri vardı. 15 Eylül'de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç, 15 Eylül itibariyle başladı. 15 Eylül üstüne 2 ay 10 gün koyduğumuz zaman toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz gerekiyor. Ama bizim TSK olarak bu durumlara bakışımız; daima disiplin anlayışı birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayiimizden rahatsız olan birçok ülke var"

Bakan Güler, "Savunma Sanayii tesislerinin güvenliği arttırılmalı mı?" sorusunu, "İsmi zaten güvenlik. Güvenlik olunca bunun bir ölçüsü yok. Bugün siz 5 birim güvenlik sağladınız. Ben yarın 6 birim daha iyi olur diye düşünürüm. Savunma sanayiimiz bizim göz bebeğimiz. Ülkemizin şu anda ki savunma sanayii ihracatımızda mükemmel gelişme var. Bundan rahatsız olan bir çok ülke var. Biz onlra hiç bakmadan güvenlik tedbirlerimizi her gün mutlak suretle geliştirmeliyiz. Güvenliğin sonu yoktur. Güvenlik her gün her ay her yıl geliştirilmelidir" diye yanıtladı.

"TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir"

Savunma sanayii alanında geliştirilen projelere ilişkin Bakan Güler, "Hergün yeni bir ürün çıkıyor. mükkemel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbetteki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çelik Kubbe projesi

Bakan Güler, Çelik Kubbe projesine ilişkin şunları aktardı:

"Bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe, sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz... bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe."

"Terör örgütünü silah bıraktırmak zorunda bırakacağız"

"Terör Örgütü silah bırakır mı?" sorusu üzerine ise Bakan Güler, "Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak 'biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız' demez ama silah bıraktırılır. Bizlerin görevi de bu terör örgütlerine silahları bıraktıracak usulleri bulacağız ve bunların üzerine şiddetle gideceğiz ve sonuçta silah bıraktırmak zorunda bırakacağız onları. İnşallah bunu da göreceğiz. Onlar şimdi 40 yıldır sürdürdükleri rahatlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar ama öyle olmayacak" yanıtını verdi.

"Esad ile bir normalleşme olursa Özgür Suriye Ordusu meselesi ne olur sizce?" sorusuna Bakan Güler, "Esad açısından bence çok olumlu bir şey. Esad'ın zaten kendisine ait bir nüfusu yok orada. Yarın bir Suriye devleti kalacaksa zaten bu vatandaşların hepsi bunlar" dedi.

Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

Kübra Par'ın "yakın zamanda bir görüşme var mı?" sorusuna cevap veren Bakan Güler, "Cumhurbaşkanımız bugün dünya lideri. Bir şey söylüyorsa eğer karşısındaki insanın çok iyi değerlendirmesi gerekir. Yani Sayın Esad'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bugün tam bir çatışmalar odağına dönüşmüş Ortadoğu'nun barışa dönüş için bir şans. Bunun sayın Esat'ın daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Suriye'den çekilme gibi bir şeyimiz olamaz, şartları var"

Güler, "Çekilme konusuna gelirsek. Biz tabi onu söyledik. Bizim öyle çekilme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun şartları var" dedi.

Sınır güvenliği

Bakan Güler, sınır güvenliğine ilişkin şunları aktardı:

"İnanılmaz bir sınır fiziki güvenlik sistemimiz var. Burada yine bizim savunma sanayiimizin çok büyük rolü var. Kullandığımız bir çok ürünlerimizin hemen hemen tamamı yerli ve milli. Bunlara ilave olarak 4 metrelik bir duvar var. Duvarın üzerinde 1.80 metrelik jiletli tel örgülerinden oluşan bir sistem var. Onların önünde ve arkasında 4 metre genişliğinde bir hendek var. Biz şöyle söylüyoruz her zaman, Türkiye'de iyi niyetli her zaman gördüklerinde hudutlarında ve oradaki mehmetçikleriyle gurur duyacağına inanan hudutlarımızı gezdirebiliriz. Hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar net söylüyorum. Başka hudutlardaki görüntüleri güya Türkiye'deymiş gibi onları yayınlayanlara dahi teklif ediyoruz götürelim sizi bakın görün diye teklif ediyoruz."

"PKK ile barış diye bir seçeneğimiz yoktur"

Bakan Güler, "Biraz önce barış öne çıkacak vs. dedim. PKK'lılar sakın böyle bir şeyi kendileriyle de ilgili olabilir diye değerlendirmesinler. Bizim PKK ile barış diye bir seçeneğimiz yoktur" ifadelerini kullandı.