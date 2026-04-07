İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

07.04.2026 12:59
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş; Cumhuriyet Savcılarımız incelemelere başlamıştır." dedi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah çatışma çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı.

EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Koruyun bakalım israli 43 15 Yanıtla
  • Haan Haan:
    İsrail konsolosluğu ülkede halen aktif mi 32 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    Ooo daha o neki bilalin gemileri bile aktif 14 2
  • Halit Gon Halit Gon:
    inşallah israili protesto yapmak için insanlarımızı öldürmediniz tepki göstermek için evet ama silaha hayır çare değil çare dua etmektir din kardeşlerimiz için bol dua ederiz israill konsolosluğu kapatın 14 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor Bir tepki de Cerny’den Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:23
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
