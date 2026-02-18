Bakan Gürlek'ten Avukatlara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek'ten Avukatlara Destek

Bakan Gürlek\'ten Avukatlara Destek
18.02.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, avukatların mesleki faaliyetlerini güçlendirmek için iş birliği yapılacak.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, avukatların mesleki faaliyetlerini güven içerisinde ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek "Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracak, ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz." dedi.

Bakan Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini bakanlıkta kabul etti. Bakan Gürlek, yargının üç sacayağından biri olan savunmanın güçlü olduğu bir sistemde adaletin daha sağlam ve daha etkin şekilde tecelli edeceğini belirterek, "Avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı daha da güçlendireceğiz. Duruşma düzeninden fiziki koşullara, dijital erişimden mesleki iletişim kanallarına kadar her alanda iş birliğini artıracağız. Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracak, ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.

Avukatların vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran, hukuk hizmetlerine ulaşmasında yol gösterici temel aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren birçok reform niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

'AVUKATLARIMIZ GÜVEN VEREN ADALET HEDEFİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR'

Bakan Gürlek, yargı paketleriyle avukatlara yönelik çeşitli düzenlemelerin yapıldığını ve mesleğe yeni başlayan avukatların maddi anlamda desteklendiğini anlattı. Bakan Gürlek konuşmasına şöyle devam etti:

"Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları, güven veren adalet hedefimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın talep ve beklentileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz. Reform niteliğindeki bu düzenlemelerin yanında, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma gereksinim olduğunun da farkındayız."

Avukatların adli süreçlere daha etkin katılmasını önemli bir hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Bakan Gürlek, bu hedefler doğrultusunda yapacakları çalışmalara değindi.

Bakan Gürlek, konuşmasında önümüzdeki günlerde avukatların meslek hayatını daha da kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten Avukatlara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok
DMM: CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:14:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten Avukatlara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.