Bakan Işıkhan 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi' nde konuştu
Bakan Işıkhan 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi' nde konuştu

06.05.2026 02:31
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi'ne katıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Güvenlik Bakan Işıkhan, "Zirve kapsamında yarın gerçekleştireceğimiz 3 farklı oturumda; eğitim sistemlerimizin geleceğini, yetişkin becerilerinden nasıl daha etkin bir şekilde istifade edilebileceğini, gizli kalan yeteneklerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini ele alacağız. Ayrıca Türkiye'nin beceri politikası alanındaki iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini konuklarımızla yerinde paylaşmak amacıyla iki ayrı saha ziyareti gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi' kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann düzenlenen basın toplantısına katıldı. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise "Bu senenin Beceriler Zirvesi, nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılmasıyla ilgili. Beceri politikalarımızın başarılı bir şekilde değişimi ve iş piyasasının, çalışma piyasasının değişikliklerine nasıl adaptasyon sağlayacağımızla, demografik trendleri, teknolojik dönüşümle nasıl karşılayacağımızla alakalı olarak gerçekleşecek." dedi.

' "NESİLLER ARASI YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARILMASI" TEMASIYA KURGULADIK'

Toplantıda bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "OECD 2026 Beceriler Zirvesi ile aziz İstanbul'da, toplumlarımızın ve gelecek nesillerin refahını artıracak kalıcı bir temel oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Hem bir bakan hem bir biliminsanı olarak, retoriğin daha fazla öne çıktığı bir çağda, bilimsel ve analitik çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Türkiye olarak kurucu üyesi olduğumuz OECD'nin kanıta dayalı yaklaşımını ve çok taraflı işbirliği ruhunu güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2023 yılında ülkemizde açılan OECD İstanbul Merkezi ile OECD, bölgesel programlar geliştirerek çok daha geniş coğrafyalara erişim imkanı kazanmıştır. Bu merkezin görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığına yönelik karar dün Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Geleceği belirleyecek olan esasen teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği değil, toplumların bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olduğu ve bireylerin bu değişimi ne yönde etkileyebildiğidir. Tam da bu nedenle bu zirveyi 'Nesiller Arası Yeteneklerin Ortaya Çıkarılması' temasıyla kurguladık. Çünkü bizler yalnızca yeni beceriler kazandırmayı değil, mevcut potansiyeli açığa çıkarmayı, fırsatlara erişimi yaygınlaştırmayı ve hiçbir yeteneğin atıl kalmadığı bir sistem inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışma hayatı ile eğitim politikalarını birbirini tamamlayan iki stratejik alan olarak görüyoruz. Zirvemize davetli ülkelerden hem çalışma hem de eğitimden sorumlu bakanları özellikle davet ederek bu etkileşimi güçlendirmeye gayret gösterdik" dedi.

'57 ÜLKE VE ULUSLARARASI KURULUŞTAN 300'E YAKIN ÜST DÜZEY KATILIMCI'

Bakan Işıkhan, "Zirve kapsamında bugün ve yarın yapılacak oturumlarda, içinden geçtiğimiz teknolojik değişim ve dönüşüm süreçlerinin küresel ve bölgesel düzeyde ne tür etkiler doğuracağı, çalışma yaşamı ve eğitim sistemlerimizin bu süreçten nasıl etkileneceğini sizlerle birlikte ele alacağız. Zirvemize, 25'i bakan, 20'si bakan yardımcısı olmak üzere 57 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'e yakın üst düzey katılımcı iştirak etmektedir. Bu zirve kapsamında son derece değerli tartışmaların ve ufuk açıcı değerlendirmelerin gündeme geleceğine inanıyorum. Zirve kapsamında yarın gerçekleştireceğimiz 3 farklı oturumda; eğitim sistemlerimizin geleceğini, yetişkin becerilerinden nasıl daha etkin bir şekilde istifade edilebileceğini, gizli kalan yeteneklerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini ele alacağız. Ayrıca Türkiye'nin beceri politikası alanındaki iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini konuklarımızla yerinde paylaşmak amacıyla iki ayrı saha ziyareti gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BU DEĞİŞİMİ ÖNCÜ GİRİŞİMLERİMİZLE YÖNLENDİRİYORUZ'

Bakan Işıkhan, "İşgücü piyasalarının bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan değişikliklerin, ülkemiz iş gücü piyasalarını etkilemesini bekliyoruz, her ülke gibi bekliyoruz. Çünkü Türkiye dünyadan kopuk şekilde yaşayan bir ülke değil. Tabii bu değişimi biz Türkiye olarak, öncü girişimlerimizle yönlendiriyoruz. Biz bunu bir risk olarak değil, bir fırsat olarak değerlendiriyoruz; çünkü Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapısı sözkonusu. İŞKUR'umuz özellikle yeni ortaya çıkabilecek mesleklere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Biz hazırız, biz bunu bir risk olarak görmüyoruz sorunuza yanıt olarak; bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu baz alarak bu istihdam politikalarımızı, hem kadınları hem de gençleri iş gücü piyasasına katacak aktif istihdam politikalarını hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan konuşmasının sonunda, "Ülkemizde de hatırlarsanız 1 Mayıs derken hep sol marjinal örgütlerin çatışmalarının yaşandığı, farklı noktalara çekildiği siyasi anlamda da farklı bir boyuta çekilen bir gün olarak kutlanıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın özellikle 2009 yılında 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etmesiyle birlikte bu topraklarda emeğe verilen değer hukuki ve sembolik anlamda da tescil edilmiş oldu. Ancak 1 Mayıs'la birlikte biz çalışma hayatımızda sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, toplu sözleşme süreçlerinin daha da demokratikleşmesi ve çalışma barışı, bakanlık olarak bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çalışma barışının da çalışma hayatında tahkim edilmesi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'BU SENENİN BECERİLER ZİRVESİ NESİLLER ARASI YETENEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ'

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise konuşmasında, "Bu senenin Beceriler Zirvesi, nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılmasıyla ilgili. Beceri politikalarımızın başarılı bir şekilde değişimi ve iş piyasasının, çalışma piyasasının değişikliklerine nasıl adaptasyon sağlayacağımızla ve demografik trendleri, teknolojik dönüşümle nasıl karşılayacağımızla alakalı olarak gerçekleşecek. Zirvede potansiyelin tüm işçiler ve gençler arasında yaygınlaştırılması için yapılabilecekler hakkında konuşacağız" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ OLAN ÇALIŞANLARIN AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Cormann, "2050'ye kadar OECD ülkelerinin yarısı 65 yaş üstü olacak. Buna paralel olarak yeni teknolojilerin benimsenmesi de çalışma piyasasında gereken becerilerin değişmesine neden olurken, aynı zamanda orada heyecan verici yüksek üretkenlik, daha iyi bilim, daha hızlı çalışan ilaç sektörleri, rutin görevlerin otomasyonu ve iş kalitesinin artırılması inanılmaz bir ölçeğe ulaşacak. oğru beceriler gerekiyor ki özelleştirilmiş bir eğitimle farklı düşünme ve yönetim becerileri ortaya çıkabilsin. Son verilere göre OECD ülkeleri arasında yetişkinlerin sadece yüzde 14'ü, 50-65 yaş arası yetişkinlerin yüzde 14'ü yapay zekayı kullanabiliyor. Aynı zamanda eğitim fırsatlarına eşit bir erişim sözkonusu değil. Örneğin tüm çalışanların, 55-65 yaş arası tüm kişilerin sadece yarısı yetişkin eğitimlerine katılıyor. Genç kişiler işçi olmadan eğitimleri içerisinde potansiyel yeteneklerinin silinip gittiğini görüyorlar. Kadınlar için de aile bakımı sorumlulukları nedeniyle yeterince katkıda bulunamıyorlar" dedi.

Cormann konuşmasının sonunda, "Bugün OECD beş önceliğin altını çizecek. "Öncelikle erken yaş eğitimi hedefli eğitimle desteklemeli ve artırmalıyız ve fırsat eşitliğini erkenden sağlamalıyız. İkinci olarak yetişkin eğitim sistemlerinin daha erişilebilir olmasını sağlamalıyız; özellikle de düşük beceri düzeylerine sahip yetişkinler için. Üçüncüsü de, gittikçe daha fazla yaşıyoruz, dolayısıyla politikalar daha uzun vadeleri kapsamalı. Etkili emeklilik yaşını da artırarak tüm işçilerin sağlığının ve çalışma koşullarının fayda sağlayacak halde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü olarak; kadınların yeteneklerini çocuk bakımı konusunda destek sağlayarak katılımlarını artırmamız gerekiyor ve yeteneklerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Kadınların katılımı çok önemli. Beşinci olarak; gençler ikinci okulları okuma konusunda şans elde etmeli, bu çok önemli. Böylece uzun vadeli potansiyellerini ortaya çıkarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

