Bakan Işıkhan: Kadın istihdamında rekor artış

'DEPREM Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "TÜİK verilerine göre; Türkiye , son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak; yüzde 21,2'den yüzde 36,2'ye yükselmiş ve OECD ülkeleri arasında kadın iş gücüne katılma oranını, en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise; 12,8 puan artırarak yüzde 19,3'den, yüzde 32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla artıran ülkelerden biri haline geldik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programına katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda kişi katıldı.

'Sen Yalnız Değilsin' tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katılımcılara hitap etti. Programda, 'Senin Hikayen' adlı belgeselin gösteriminin ardından deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi. Program protokol heyeti, kursiyerler ve kurs öğretmenlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan, ayrıca, Bakan Tekin ve eşi, Bakan Işıkhan ve eşi, Leyla Şahin Usta, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve vakfın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 'Şule Yüksel Şenler İlhamıyla' adlı sergi alanını gezdi.

'KADINLAR ARTIK, HAYATIN HER ALANINDA, İNANÇLARI İLE SOSYAL HAKLARI ARASINDA BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİL'

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "28 Şubat başta olmak üzere, geçmiş yönetimlerin millet düşmanı zihniyetinin neden olduğu sosyolojik ve psikolojik enkazı devralmış bir yönetim olarak, yaşanan tüm acı hatıraları telafi etmek, hakkı ve adaleti yeniden tesis etmek için; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde, büyük zihniyet devriminin tohumları atılmış ve bu devrimler bugüne kadar birçok kadına ve gence ilham olmuştur. Hamdolsun ki bugün, kadınlar artık, hayatın her alanında, inançları ile sosyal hakları arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmadan bilfiil varlık gösterebiliyor, özgürlüklerini tam anlamıyla yaşayabiliyorlar" dedi.

'2 MİLYON 306 BİN KADININ İŞE YERLEŞTİRİLMESİ SAĞLANDI'

Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de; kadın ve genç istihdamına yönelik geliştirdiğimiz projelerle, özellikle kadınlara öncelik verdiğimiz programlarla, bu yıllara sari mücadeleye önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, sadece istihdamı değil aynı zamanda nitelikli iş gücüne dayalı kayıtlı istihdamı da önceleyen politikalarımızla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın, ekonomik ve sosyal özgürlüğünün en büyük destekçisi olmanın gayreti içerisindeyiz. 2024 yılında, zatıalinizin de teşrifleriyle; mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi desteklerle kayıtlı kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör kuruluşlarını aynı programda bir araya getiren İş Pozitif Projemizi hayata geçirmiştik. Sizlerin liderliğinde yürüttüğümüz, İş Pozitif Projemiz ile; kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımının yanı sıra, konunun önemine dair toplumsal farkındalığın gelişmesine de vesile olan bu projeyle; bugüne kadar 2 milyon 306 bin kadının işe yerleştirilmesi sağlanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE KADIN İSTİHDAM ORANINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR'

Bakan Işıkhan, "Tüm zamanları kapsayan, genel istihdam ve işgücü tablosuna baktığımızda; İŞKUR aracılığıyla; 2002 yılından bu yana yüzde 33,7'si kadın olmak üzere, toplam 17 milyon kişinin istihdama katıldığını görüyoruz. Kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz, Aktif işgücü programlarımızdan; bugüne kadar toplam 5 milyona yakın vatandaşımız faydalanmış ve bunun yüzde 52,7'sini kadınlar oluşturmuştur. Aynı şekilde, bugüne kadar Mesleki Eğitim Kurslarından faydalanan 1 milyon 900 bin kişinin yüzde 58'ini kadınlar oluşturmaktadır. İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanan 2 milyon 600 bin kişinin yüzde 49,7'sini ise yine kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre; Türkiye, son 17 yılda kadın işgücüne katılma oranını 15 puan artarak; yüzde 21,2'den yüzde 36,2'ye yükselmiş ve OECD ülkeleri arasında kadın işgücüne katılma oranını, en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise; 12,8 puan artırarak yüzde 19,3'den, yüzde 32,1'e taşımış ve kadın istihdam oranını en fazla artıran ülkelerden biri haline geldik" diye konuştu.

'11 İLİMİZDE İŞKUR ÜZERİNDEN 500 İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI KONTENJANINI TAMAMLADIK'

Bakan Işıkhan, "Bugün, emekleri ve alın terleri ile bu programı daha da anlamlı hale getiren kursiyerlerimiz içinde 11 ilimizde İŞKUR üzerinden 500 iş gücü uyum programı kontenjanını tamamladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve emeğiyle, fedakarlığıyla, vefasıyla daima onun yanında ve arkasında dağ gibi duran sizlerindir. Bugün Şule Yüksel Şenler Vakfı ile İŞKUR'umuz arasında, deprem bölgesindeki istihdam çalışmalarına katkı sağlayacak bir protokole imza attık. Bu iş birliği protokolü ile inşallah, inanıyorum ki, kadınlar başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına, büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak tüm kardeşlerimiz için yeni kapılar açmış, yeni yollar çizmiş olacağız" diye konuştu.